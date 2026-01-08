自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》奎克利絕殺三分 暴龍1分差險勝黃蜂

2026/01/08 14:24

奎克利。（法新社）奎克利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日暴龍作客黃蜂，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）出戰35分鐘，拿下全場最高28分，最終靠著奎克利（Immanuel Quickley）投進絕殺三分球，以97比96險勝黃蜂，收下3連勝。

上半場暴龍狀況不是很理想，儘管第一節25比22小幅領先，但是第二節23投僅7中，三分球更是9投0中，中場打完45比50，將領先拱手讓人。

易籃後暴龍手感依舊冰冷，24投9中，三分球9投1中，所幸黃蜂也不怎麼樣，21投8中，三分球11投3中，黃蜂並沒有把領先擴大，黃蜂以72比66，6分差進入決勝節。

末節巴瑞特甦醒，單節攻下16分，將比分拉進，並且在比賽結束前20秒投進追平分，儘管黃蜂小波爾（LaMelo Ball） 在倒數1.6秒再次放進兩分，將比數逆轉，暴龍暫停結束後，由奎克利投進絕殺，最終逆轉比賽。

本場巴瑞特全場最高28分，逆轉比賽的奎克利則拿下21分，巴恩斯（Scottie Barnes）則有17分進帳。

