中職》奪冠隔年轉隊的教頭罕見 但古久保並非首人

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年率樂天桃猿逆勢奪冠，卻閃電遭撤職的日籍監督古久保健二，離隊不久即傳出味全龍隊有意延攬，今天終於公布其職務，古久保將擔任味全龍隊巡迴統籌教練，負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養。

中職史上，奪冠隔年即轉隊發展的總教練頗罕見，但古久保並非首人。相較之下特殊案例是，已故名教頭徐生明在1999年率味全龍隊完成3連霸，但在全隊於國外冠軍旅遊時，球團宣告解散，隔年，徐生明獲得台灣大聯盟延攬，擔任雷公隊總教練。

2019年，時任Lamigo桃猿隊總教練洪一中，率隊完成3連霸，而該季季中，桃猿隊轉賣給樂天球團。在樂天球團僅開出1年約給洪一中、富邦悍將同時開出複數年約延攬之下，洪總選擇轉戰富邦，也是首位奪冠隔年轉而執教同一聯盟另一隊兵符的教頭。

前中信兄弟總教練、現富邦悍將執行副領隊林威助，2022年率隊2連霸，但隔年季中閃電轉換職務為海外發展顧問，直到2024年底才赴富邦擔任行政職務，他雖是奪冠隔年沒能帶完下個賽季，但並非奪冠後就遭撤換。

古久保健二去年率隊奪冠，但在交流賽後僅2小時，被球團閃電撤職。樂天球團當時僅以數行文字公告、相隔16天才在官方社群發文，一度令一起打拚的選手們既不滿也不捨。

樂天日後於年底人事大地震，東北樂天金鷲社長森井誠之擔任樂天球團代理執行長。大約同一時間點，傳出不只一支中職隊伍在爭取古久保健二加入，其中以味全龍出線機率最高，如今古久保確定以巡迴教練身分加入龍隊教練團，也是首位奪冠隔年轉隊、職務卻並非仍是總教練的前總教練。

