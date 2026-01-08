經典賽》委內瑞拉能否參賽仍未知 美媒提出可能關鍵點

委內瑞拉。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國軍方3日展開行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，不但讓該國形成無政府狀態，更讓外界關注這支拉丁美洲勁旅能否參加今年3月經典賽。

《AS USA》撰文指出，委內瑞拉與荷蘭、以色列、尼加拉瓜與多明尼加同組，比賽地點在邁阿密馬林魚隊主場，首戰於3月6日開打。而截至目前，馬林魚球團高層尚無法確認委內瑞拉隊是否能如期現身。

一名相關人士坦言：「目前完全沒有任何討論。」該人士指出，由於多數委內瑞拉選手長期居住在美國，組隊並不構成太大問題，目前也沒有任何抵制比賽的跡象，但真正困難來自後勤與財務問題。

報導指出，選手參加經典賽，並不會有固定出賽酬勞，收入多半取決於球隊晉級深度所帶來的獎金與表現獎勵。而委內瑞拉國家隊由委內瑞拉棒球總會（Fevebeisbol）負責管理，而該組織長期仰賴馬杜洛政府的資金支持，同時也隸屬於負責國內體育政策與經費的官方單位──國家體育研究院。

包括皇家鐵捕、國家隊隊長培瑞茲（Salvador Perez）、勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、太空人球星艾圖維（Jose Altuve）、教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）等人，都進入委內瑞拉國家隊初步名單，但目前正式名單尚未確定。

