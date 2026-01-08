MLB》盛讚大谷的瘋狂鬥志與無私 羅伯斯親揭藍圖：二刀流是10年大計

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受大聯盟電視網《MLB Network》節目《Hot Stove》專訪，暢談大谷翔平未來規劃，並透露球團已將這位二刀流巨星視為一項長達10年的「長期重大計畫」。

大谷翔平2023年以10年總值7億美元的鉅約加盟道奇，轉對首年就奪下生涯首座世界大賽冠軍，去年更達成21世紀的首次2連霸。大谷上季重拾二刀流，羅伯斯被問及球團該如何在讓大谷發揮最強二刀流的同時，還能在長達10年的期間維持高水準，羅伯茲坦言這對球團而言是巨大的挑戰。

羅伯斯表示，建立彼此的信任關係至關重要，大谷翔平對於自己短期與長期的表現該如何發揮，有著非常明確且堅定的想法，球隊會尊重他的想法。羅伯茲也提到，在球季前半段的4月至6月，不會讓大谷過度操勞。

羅伯斯進一步說道：「我們會和大谷的經紀人奈茲・巴雷羅（Nez Balelo）保持聯繫，並由訓練團隊、醫療團隊、總裁佛里德曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、我本人、投手教練普萊爾（Mark Prior），以及打擊教練團共同交換意見、整合想法，來管理大谷的運動量，我們希望能在10年內持續維持他的能力。」羅伯斯認為「二刀流大谷」是球團傾全力投入的長期重大計畫。

被問到大谷翔平轉隊這兩年，對他有哪些新的認識時，羅伯斯回答：「他既謙虛又非常慷慨，但一旦進入比賽狀態，卻會展現出近乎瘋狂的鬥志。」

羅伯斯認為，大谷不只是擁有驚人天賦的球員，更是一個極度渴望勝利的人，每天為了比賽所付出的訓練與準備，真的令人讚嘆，他日復一日的投入讓人印象深刻。

道奇陣容星光熠熠、眾星雲集，身為總教練會如何拿捏相處之道時，羅伯斯透露：「在我們以贏球為目標的過程中，翔平老實說是最容易執教的球員。他完全沒有任何自私的一面。」

