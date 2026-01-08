自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盛讚大谷的瘋狂鬥志與無私 羅伯斯親揭藍圖：二刀流是10年大計

2026/01/08 16:29

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受大聯盟電視網《MLB Network》節目《Hot Stove》專訪，暢談大谷翔平未來規劃，並透露球團已將這位二刀流巨星視為一項長達10年的「長期重大計畫」。

大谷翔平2023年以10年總值7億美元的鉅約加盟道奇，轉對首年就奪下生涯首座世界大賽冠軍，去年更達成21世紀的首次2連霸。大谷上季重拾二刀流，羅伯斯被問及球團該如何在讓大谷發揮最強二刀流的同時，還能在長達10年的期間維持高水準，羅伯茲坦言這對球團而言是巨大的挑戰。

羅伯斯表示，建立彼此的信任關係至關重要，大谷翔平對於自己短期與長期的表現該如何發揮，有著非常明確且堅定的想法，球隊會尊重他的想法。羅伯茲也提到，在球季前半段的4月至6月，不會讓大谷過度操勞。

羅伯斯進一步說道：「我們會和大谷的經紀人奈茲・巴雷羅（Nez Balelo）保持聯繫，並由訓練團隊、醫療團隊、總裁佛里德曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、我本人、投手教練普萊爾（Mark Prior），以及打擊教練團共同交換意見、整合想法，來管理大谷的運動量，我們希望能在10年內持續維持他的能力。」羅伯斯認為「二刀流大谷」是球團傾全力投入的長期重大計畫。

被問到大谷翔平轉隊這兩年，對他有哪些新的認識時，羅伯斯回答：「他既謙虛又非常慷慨，但一旦進入比賽狀態，卻會展現出近乎瘋狂的鬥志。」

羅伯斯認為，大谷不只是擁有驚人天賦的球員，更是一個極度渴望勝利的人，每天為了比賽所付出的訓練與準備，真的令人讚嘆，他日復一日的投入讓人印象深刻。

道奇陣容星光熠熠、眾星雲集，身為總教練會如何拿捏相處之道時，羅伯斯透露：「在我們以贏球為目標的過程中，翔平老實說是最容易執教的球員。他完全沒有任何自私的一面。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中