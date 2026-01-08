自由電子報
TPBL》單月MVP打6場拿下的！ 特攻謝亞軒、馬可包辦土洋大獎

2026/01/08 15:57

謝亞軒（聯盟提供）謝亞軒（聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL 例行賽12 月賽程已結束，新北中信特攻在歲末階段展現穩定戰力，特攻本土後場核心謝亞軒獲選 12 月 MVP，洋將中鋒馬可（Marko Todorović）則拿下 12 月最佳外援，兩人 12 月全勤出賽，攜手率隊打出 5 勝 1 敗的亮眼成績，成為球隊衝刺戰績的重要關鍵。

謝亞軒在12月的場均繳出 12.3 分、6 助攻、5.5 籃板、2 抄截的全能成績單，效率值 16 為本土球員最高，在攻守兩端都持續展現影響力，在12 月期間不僅有四場比賽得分上雙，助攻數也穩定攀升，成為特攻進攻端最可靠的節奏發動機，票選結果顯示，謝亞軒在專業與球迷端皆獲高度支持。他在媒體票選中拿下 13 張五分票（共 21 張票），球迷票選則以 704 票、排名第三，最終以總得票率 34.5% 的支持度居冠，擊敗隊友阿巴西（22.9%）與攻城獅後衛曾柏喻（20.1%），順利獲選 12 月 MVP。

最佳外援部分，由特攻洋將馬可強勢奪下，他在12 月場均貢獻 28.3 分、15.8 籃板、4.7 助攻、1.7 抄截，繳出驚人的 效率值 37.8，高居全聯盟第一，且連6場繳出雙十數據，其中最具代表性的比賽出現在 12 月 28 日，他單場轟下 33 分、19 籃板、9 助攻的準大三元成績，徹底主宰比賽節奏，成為特攻取勝的最大關鍵。

在票選結果上，馬可同樣獲得高度肯定。他於媒體票選中拿下 17 張五分票（共 21 張票），球迷票選則獲得 734 票、排名第三，最終以總得票率 41.7% 居各候選人之首，領先德魯（23.５%）與威力斯（23.３%），成功獲選 12 月最佳外援。

馬可（聯盟提供）馬可（聯盟提供）

