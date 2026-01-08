自由電子報
路跑》新年第一跑！渣打馬首次打造跑者備賽基地 3天體驗內容看這裡

2026/01/08 15:57

跑班教練梁哲睿（右）（記者吳孟儒攝）跑班教練梁哲睿（右）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年台北渣打馬拉松本週日（11日）在總統府前開跑，而官方也首度在松山文創園區打造為期三天（8日至10日）的跑者備賽基地，邀請跑者共襄盛舉。

今天記者會上邀請中職球隊的啦啦隊到場熱舞，知名跑班教練梁哲睿也現身分享備賽經驗，他建議跑者可以穿拋棄式風衣或雨衣，下雨可以擋雨又能擋風，且切記賽前熱身充足，除了5到10分鐘慢跑將身體熱開，也可以做馬克操等動態熱身，「以那天的天氣來說，風可能會很大，盡可能找到有人幫你擋風，避免心率過高。」

本次跑者備賽基地除了讓跑者領物資，也結合多元運動體驗，了解賽前調整狀態，希望陪伴跑者在賽前做好準備，以最佳狀態站上起跑線。

此外，官方也規劃為期三天的交流與體驗活動，首日聚焦在裝備與訓練分享，邀請梁哲睿和網紅一輪，分享備賽與孕期跑步的經驗，第二天則以身體為主軸，邀請網紅營養師LUCA方想賽前備賽的營養補給觀念，並由專業物理治療師講解賽後修復與保養方式，建立完整的運動照護觀念，而第三天則主打心靈放鬆，規劃賽前瑜伽伸展與放鬆課程，舞台區還有DJ現場演出，並提供無酒精飲品，讓跑者在賽前獲得身心靈的全方位調整。

官方在賽前一天（10日）也舉行賽前的Shakeout Run，協助海外選手在正式比賽前調整狀態和熟悉環境，路線行經台北101、國父紀念館等城市知名地標。

