中職》挑戰賽生死戰震撼救援失敗 陳韻文首度說出真心話

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅終結者陳韻文去年在挑戰賽生死戰被林智平敲救命追平轟，以震撼的救援失敗結束球季，他坦言，這一場比賽傷害到球隊，自己很不舒服，也在棒球生涯中留下最深刻的痕跡，「我不想只是自己說會更努力，這不是用講的，我只能用行動來證明自己。」

陳韻文去年季中一度轉任中繼，7月回歸守護神後絕好調，留下單季21次救援，卻在挑戰賽生死戰G4翻車，被林智平敲救命追平轟，最終球隊在延長賽以1分差輸球，球季劃下句點，由於已無球賽能翻轉這場比賽留下的傷害，陳韻文徹夜難眠，並坦言這一場成為人生中最慘痛的記憶。

陳韻文前年在例行賽也曾遇上低潮下二軍，連續2年都無法穩定扛住整季終結者，跟獅隊總教練林岳平討論過後，從去年12月初就成為運科投手教練曾浩哲的弟子，以他的方向調整，希望能修補自己的缺失，像是已持續多年的控球課題，預定在1月底就會進牛棚，提早讓身體做好年後投自辦賽的準備。

陳韻文坦言，在這麼重要的比賽救援失敗，傷害到球隊，自己當然會很不舒服，「努力不是用講的，這是最基本的，我只能用行動表現。怎麼看自己最重要，自己那關過不去，其他人也沒辦法幫你。」

