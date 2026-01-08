自由電子報
格鬥》卡巴迪美女國手轉戰擂台 林郁芬角逐AMMA亞錦賽

2026/01/08 16:08

林郁芬。（我國綜合格鬥協會提供）林郁芬。（我國綜合格鬥協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣格鬥代表隊已赴中國四川，為明起一連3天的AMMA亞洲格鬥錦標賽調整準備，昔日卡巴迪美女國手「布布」林郁芬轉戰擂台，此次角逐60公斤傳統組，全力爭取今年名古屋亞運參賽積分。

林郁芬自國中接觸跆拳道，2009年全中運鍍銀，目前黑帶3段。就讀國體大期間，她發展第二專長卡巴迪，先後入選2014年仁川亞運、2018年雅加達亞運國手，並在雅加達為台灣拿到銅牌。除了豐富亞運國手經歷，林郁芬也多次在國內柔術、散打與踢拳道等賽事封后，並曾勇奪格鬥柔術亞錦賽金牌，是台灣少數能夠結合精準打擊與道服控制的全方位女將，「亞運首度增設綜合格鬥，讓我再度燃起挑戰舞台的念頭，就拚這一次！」

我國格鬥協會裁判長鄭宇哲表示，本屆賽會是首次納入亞運格鬥的關鍵積分賽，「各國選手的強度與參賽人數都大幅提升，與前兩屆競爭程度完全不同，只有冠軍才能直接取得亞運門票，我們就是為了奪冠而來！」此次台灣隊由總教練林駿楓領軍，集結11位頂尖選手，除了外型亮眼且實力堅強的林郁芬，還有隊長「凱撒」尤凱文（120kg傳統組）、林明典（77kg傳統組）、王宸瑞（71kg傳統組）、彭皓宇（71kg現代組）、黃威皓（65kg現代組）、林柏勛（65kg傳統組）、郭宸杰（60kg傳統組）、張立（60kg現代組）、陶奕儒（56kg現代組）、吳玉婷（54kg現代組）等。

林郁芬。（取自林郁芬臉書）林郁芬。（取自林郁芬臉書）

