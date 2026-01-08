自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹將巨蛋規格換到中壢 張建偉：堪稱不可能任務！

2026/01/08 16:25

主場搬遷工程照。（雲豹提供）主場搬遷工程照。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹將明將迎戰新北國王，此戰不僅是球隊2026年主場首戰，更是移師中壢國民運動中心後的首場賽事，球團執行長張建偉表示：「雲豹不是只換個地方打球，而是堅守對桃園這座城市的承諾，我們把桃園巨蛋特有的觀賽體驗，原汁原味帶進中壢主場，這件事難度非常高，但球團仍決定不計代價，全力展現深耕桃園的決心。」

由於桃園巨蛋進行整修，球團為了將巨蛋規格的主場設備完整移至中壢國民運動中心，工程規模遠超外界想像，張建偉透露，包含16×4.5公尺大型LED螢幕、燈光、音響與各項賽事重裝備，都需全數搬遷，實際場佈成本甚至高於過往在桃園巨蛋的規格，堪稱是一次「不可能的任務」。

球團於昨清晨七點正式展開搬遷作業，在攝氏約十度的低溫下全面動員進場施工，現場出動一輛80噸大型吊車、三台17噸大卡車、五台3.5噸貨車與四台鷗翼式大貨車，同步進行燈光、音響、LED螢幕、球場地板與籃框等重裝器材的吊掛與運送，整體工程規模浩大，現場投入人力超過百人，全力確保各項設備能於中壢國民運動中心順利完成建置。

張建偉強調，球團為了這次的主場搬遷工程，行前花費無數時間進行評估，以及全體同仁日以繼夜的努力，就是要告訴大家，雲豹深耕桃園的決心絕不因為場館更換而打折，他說：「這次重返中壢，並重啟當年的經典口號『集中壢亮』，就是想讓桃園、中壢亮起來，誠摯邀請所有球迷前進中壢新主場，為我們桃園台啤永豐雲豹頑張。」

