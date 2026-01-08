自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因

2026/01/08 16:28

林原裕。（記者李惠洲攝）林原裕。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。

意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11月20日投出151公里，寫下上季冬盟台灣投手最速紀錄，合計9場後援抓下4次中繼，防禦率僅3.24，當時隊上的投手教練蕭任汶詢問他為何會在名單外，總教練林振賢也評價有球速，控球不錯，球威也可以壓制打者。

林原裕至少獲得2隊的報價，最終仍留在母隊，他坦言：「待在這裡算久了，離開了也會捨不得。」並說道，其實接到其他球隊邀約時很驚訝，「我開始反省自己，跟家人討論過後，他們叫我好好想想自己的能力有沒有符合大家給的待遇，從收到報價就一直在想這件事情。」

林原裕選擇留下來，不諱言曾浩哲也是因素之一，「浩哲教練教的很有幫助，其實我在冬盟結束後休息隔1週就給他帶。他知道我的控球不好，讓我練一些穩定身體的東西。」昨天獅隊投手練習日報到，總教練林岳平也跟他說，「既然簽了就好好加油。」

林原裕直言會把今年當作自己的最後一年，做出最大的努力，「目標是不要每次都受傷而造成球隊的困擾，先讓自己能夠穩定出賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中