中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因

林原裕。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。

意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11月20日投出151公里，寫下上季冬盟台灣投手最速紀錄，合計9場後援抓下4次中繼，防禦率僅3.24，當時隊上的投手教練蕭任汶詢問他為何會在名單外，總教練林振賢也評價有球速，控球不錯，球威也可以壓制打者。

林原裕至少獲得2隊的報價，最終仍留在母隊，他坦言：「待在這裡算久了，離開了也會捨不得。」並說道，其實接到其他球隊邀約時很驚訝，「我開始反省自己，跟家人討論過後，他們叫我好好想想自己的能力有沒有符合大家給的待遇，從收到報價就一直在想這件事情。」

林原裕選擇留下來，不諱言曾浩哲也是因素之一，「浩哲教練教的很有幫助，其實我在冬盟結束後休息隔1週就給他帶。他知道我的控球不好，讓我練一些穩定身體的東西。」昨天獅隊投手練習日報到，總教練林岳平也跟他說，「既然簽了就好好加油。」

林原裕直言會把今年當作自己的最後一年，做出最大的努力，「目標是不要每次都受傷而造成球隊的困擾，先讓自己能夠穩定出賽。」

