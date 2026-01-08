自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》黃聰翰攜手拿莫・伊漾賽後開唱 選歌遇到困難「還是唱巧虎？」

2026/01/08 17:11

戰神球員丁聖儒、雷蒙恩與謝銘駿前往天母棒球場與味全龍球星互動交流。（戰神提供）戰神球員丁聖儒、雷蒙恩與謝銘駿前往天母棒球場與味全龍球星互動交流。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神1月主場推出《當紅不讓》主題日，與中華職棒味全龍打造跨界合作企劃，串聯棒籃能量，從場上延伸至場下穿搭，展現屬於紅色的共同信念。本次主題日除球星出席、跨界演出與限定互動外，也推出兩隊首度合作的聯名商品，以「紅色覺醒」與「龍戰士」為設計核心，涵蓋球衣、服飾與多款生活小物，消費滿額還可參加賽前簽名會或拍照會，此外，味全龍人氣球星拿莫・伊漾以及戰神球星黃聰翰將於 1 月 17 日賽後登台演唱，為主場夜晚再添亮點。

披上戰神球衣，味全龍球星拿莫・伊漾不打籃球而是登台演唱，擁有阿美族血統的他，過去時常自彈自唱於社群直播當中與球迷互動，以好歌喉廣受喜愛，曾現場聽過他演唱的黃聰翰，得知這次將同日登台時笑說：「大家只想聽拿莫唱啦！」更大讚對方歌聲真的超好聽，讓人聽得如癡如醉。談到選歌進度，兩位球星目前都陷入選擇困難，小台幽默表示：「還是唱巧虎？」

週一戰神球員丁聖儒、雷蒙恩與謝銘駿也前往天母棒球場與味全龍球星互動交流，以球會友、跨界 PK，不僅場上進行籃球對決，也實際體驗棒球投打。味全龍球員郭天信與劉基鴻大讚雷蒙恩身材條件相當出色，笑稱「25歲，可以考慮練投手」，提及即將登台演唱，拿莫・伊漾更即興清唱〈We Are the Champions〉祝福戰神，也替《當紅不讓》主題日提前暖身。

戰神球員丁聖儒、雷蒙恩與謝銘駿前往天母棒球場與味全龍球星互動交流。（戰神提供）戰神球員丁聖儒、雷蒙恩與謝銘駿前往天母棒球場與味全龍球星互動交流。（戰神提供）

雷蒙恩實際體驗投球，味全龍球員郭天信與劉基鴻大讚雷蒙恩身材條件相當出色。（戰神提供）雷蒙恩實際體驗投球，味全龍球員郭天信與劉基鴻大讚雷蒙恩身材條件相當出色。（戰神提供）

味全龍人氣球星拿莫・伊漾以及戰神球星黃聰翰將於1月17日賽後登台演。（戰神提供）味全龍人氣球星拿莫・伊漾以及戰神球星黃聰翰將於1月17日賽後登台演。（戰神提供）

