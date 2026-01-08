NBA》大場面！慘敗馬刺後爆發衝突 湖人防守悍將情緒失控動手（影音）

湖人防守悍將范德比爾特失控動手。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以91：107在馬刺主場被痛宰，賽後雙方發生衝突，湖人防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）還失控動手。

湖人與馬刺賽後出現火藥味，范德比爾特與索尚（Jeremy Sochan）互噴垃圾話，隨後范德比爾特情緒失控用手指戳索尚的臉，錢帕尼（Julian Champagnie）見狀替隊友出頭，大力推了范德比爾特一下，眼看要爆發大場面，雙方人馬立即擋在中間，才沒有讓事態擴大。

請繼續往下閱讀...

范德比爾特今天先發出賽，打了18分51秒，外線3投盡墨，僅繳出4分、1抄截成績單，籃板和助攻都掛蛋，表現欠佳，紫金大軍輸球後，也中斷3連勝。

湖人明天休兵，下一場賽事將在後天回到主場作戰，要對上東部後段班、勝率不及5成的公鹿。

VANDERBILT VS. SOCHAN! Jarred Vanderbilt got in Jeremy Sochan’s face, then pushed a finger in his face after Spurs’ 107-91 WIN vs. Lakers



Julian Champagnie shoved Vanderbilt & each team’s players broke it up.



Thoughts? pic.twitter.com/LWTpdzysHi — Courtside Buzz （@CourtsideBuzzX） January 8, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法