網球》中國一姊鄭欽文退出澳網：未達100％戰鬥狀態

〔記者梁偉銘／綜合報導〕原本即將傷癒復出的「中國一姊」 鄭欽文，今突然在社交媒體宣布，經過團隊評估和醫生建議，決定退出澳洲網球公開賽。

「致所有關心我的球迷和朋友們，很遺憾地告訴大家，經過團隊的評估和醫生的建議，我將退出2026年澳大利亞網球公開賽。」2024年巴黎奧運爆冷打下女單金牌的鄭欽文，去年飽受傷勢所苦，溫布頓錦標賽後右肘動手術，休息2個多月雖在北京主場的中國公開賽復出，但第3輪又因傷退賽，賽季也提前結束。先前她打算元月13與哈薩克名將蕾巴金娜（Elena Rybakina）進行表演賽，也是澳網大滿貫前唯一熱身，如今也因恢復調整欠佳而放棄。

「做出這個決定，對我來說無比艱難。」鄭欽文強調，澳網是職業生涯的「福地」，曾獲大滿貫首勝和亞軍，始終有着特殊感情，更對於在墨爾本公園球場上打響復出首站有着強烈渴望，「雖然我的右肘恢復順利，近期的冬訓也全力以赴，但大滿貫級別的對抗，對身體有着極致要求。目前的我，還沒有達到給自己設定『100%戰鬥狀態』的標準。」

23歲的鄭欽文，WTA世界女單排名已從最佳第4下滑至24，但她強調身為職業運動員，「在場」只是第一步，找回最佳狀態才是對比賽、對對手、更是對所有支持她的人的最大尊重，「感謝大家一直以來對我的支持，也期待能早日以最佳狀態重返賽場，和一個滿血歸來、健康無畏的我。」

