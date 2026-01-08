自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》直落三橫掃中國新秀向鵬 張本智和16強對決周啟豪

2026/01/08 20:16

日本一哥張本智和直落三輕取中國新秀向鵬，挺進16強。（取自WTT官網）日本一哥張本智和直落三輕取中國新秀向鵬，挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的日本一哥張本智和，延續上個月奪下WTT年終總決賽冠軍的氣勢，今晚在2026年WTT杜哈冠軍賽男單首輪以直落三輕鬆解決世界排名11的中國新秀向鵬，16強將對決另一名中國好手周啟豪。

22歲的張本智和和妹妹張本美和日前宣布提前終止與琉球隊的3年合約，退出日本T聯賽，並正式加盟德甲豪門杜塞道夫俱樂部，希望透過高強度的德甲賽事，加強正手拍威力，為2028年洛杉磯奧運備戰。

張本智和過去和同齡的向鵬交手3次拿下2勝，最近一次在去年橫濱冠軍賽8強戰也以4:2獲勝，今晚再度遭遇，張本將擅長的速度戰發揮得淋漓盡致，一路壓著對手打，以11:4、11:7、11:8取得對戰3連勝。

林昀儒在中國乒超山東魏橋的隊友、持外卡參賽的周啟豪，首輪則以7:11、11:8、11:6、11:7逆轉世界排名15的南韓一哥安宰賢，拿下個人在WTT冠軍賽的第一勝。另一名林昀儒在山東魏橋的雙打搭檔梁靖崑，首輪只花了16分鐘就以11:5、11:2、11:6收拾世界排名27的奈及利亞老將阿魯納，16強將碰上中國隊友陳垣宇和丹麥一哥林德的勝方。

