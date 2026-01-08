自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇布里斯本女雙4強對手出爐 烏克蘭姊妹爆冷挫種子

2026/01/08 21:46

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）開季2連勝，挺進布里斯本網賽女雙4強，週五對手則為爆冷力挫俄國種子勁敵的烏克蘭雙胞胎姊妹，包括國際賭盤在內各界普遍看好頭號種子「台拉聯軍」順利出線。

這項WTA500等級職業賽，正為本月澳洲公開賽暖身。33歲的L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok）後勁十足，繼首戰搶10逆轉勝日本加藤未唯／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）之後，次輪這對姊妹花再接再厲，歷經搶10拉鋸，又以6：2、6：7（2：7）、10：7力退俄國第4種子潘諾娃（Alexandra Panova）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），驚險挺進準決賽。

元月4日過生日的壽星謝淑薇，去年攜手奧絲塔朋科勇闖澳網女雙決戰，可惜功虧一簣屈居亞軍，如今兩人捲土重來，期許在布里斯本以戰養戰，為本月18日開打的墨爾本公園大滿貫重頭戲暖身。小薇2020年與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）合力布里斯本封后；至於「O妹」2024年也曾在此女雙掄元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中