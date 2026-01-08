網球》謝淑薇布里斯本女雙4強對手出爐 烏克蘭姊妹爆冷挫種子

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）開季2連勝，挺進布里斯本網賽女雙4強，週五對手則為爆冷力挫俄國種子勁敵的烏克蘭雙胞胎姊妹，包括國際賭盤在內各界普遍看好頭號種子「台拉聯軍」順利出線。

這項WTA500等級職業賽，正為本月澳洲公開賽暖身。33歲的L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok）後勁十足，繼首戰搶10逆轉勝日本加藤未唯／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）之後，次輪這對姊妹花再接再厲，歷經搶10拉鋸，又以6：2、6：7（2：7）、10：7力退俄國第4種子潘諾娃（Alexandra Panova）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），驚險挺進準決賽。

元月4日過生日的壽星謝淑薇，去年攜手奧絲塔朋科勇闖澳網女雙決戰，可惜功虧一簣屈居亞軍，如今兩人捲土重來，期許在布里斯本以戰養戰，為本月18日開打的墨爾本公園大滿貫重頭戲暖身。小薇2020年與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）合力布里斯本封后；至於「O妹」2024年也曾在此女雙掄元。

