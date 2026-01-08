自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

大馬賽》慘！謝沛珊／洪恩慈3局吞敗 台灣今天僅1組晉級8強

2026/01/08 21:54

謝沛珊／洪恩慈。（資料照）謝沛珊／洪恩慈。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9的台灣女雙謝沛珊／洪恩慈，今晚在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以14：21、21：15、18：21不敵日本新生代組合石川心菜／平本梨梨菜，無緣8強。

世界排名第9的謝沛珊／洪恩慈於去年逐漸在國際賽打出競爭力，台北公開賽、澳門公開賽兩度封后，以及北極公開賽躋身4強，兩人更是獲得年終賽總決賽的參賽門票，更是台灣近年首組世界排名踏入前10的女雙組合。

面對石川心菜／平本梨梨菜，謝沛珊／洪恩慈在首局完全討不到便宜，整局都面臨落後，只能先讓出。不過，謝沛珊／洪恩慈在第2局捲土重來，在5：5平手下更連得6分，暫停後也維持領先優勢，扳回一城。

進入決勝局，石川心菜／平本梨梨菜先取得4：2，謝沛珊／洪恩慈則連得4分超前，雙方再來持續多拍來回，但日本組合又追到9：9平手，洪恩慈先用一記虛攻讓對手來不及反應，台灣組合也以11：10領先進入暫停。石川心菜／平本梨梨菜在暫停後超前，謝沛珊／洪恩慈在多拍來回下總是出現主動失誤，最終無緣完成逆轉。

台灣今天潰不成軍，從男單周天成、謝沛珊／洪恩慈都落敗，女單林湘緹、男雙陳子睿／林煜傑、女雙胡綾芳／鄭宇倢、混雙陳政寬／許尹鏸也輸球，整日僅林芝昀／許尹鏸因對手世界排名第4的中國張殊賢／賈一凡退賽，才拿到8強資格。

首次晉級1000等級大賽8強的林芝昀／許尹鏸，明天將挑戰尋求衛冕的日本組合松本麻佑／福島由紀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中