大馬賽》慘！謝沛珊／洪恩慈3局吞敗 台灣今天僅1組晉級8強

謝沛珊／洪恩慈。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9的台灣女雙謝沛珊／洪恩慈，今晚在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以14：21、21：15、18：21不敵日本新生代組合石川心菜／平本梨梨菜，無緣8強。

世界排名第9的謝沛珊／洪恩慈於去年逐漸在國際賽打出競爭力，台北公開賽、澳門公開賽兩度封后，以及北極公開賽躋身4強，兩人更是獲得年終賽總決賽的參賽門票，更是台灣近年首組世界排名踏入前10的女雙組合。

請繼續往下閱讀...

面對石川心菜／平本梨梨菜，謝沛珊／洪恩慈在首局完全討不到便宜，整局都面臨落後，只能先讓出。不過，謝沛珊／洪恩慈在第2局捲土重來，在5：5平手下更連得6分，暫停後也維持領先優勢，扳回一城。

進入決勝局，石川心菜／平本梨梨菜先取得4：2，謝沛珊／洪恩慈則連得4分超前，雙方再來持續多拍來回，但日本組合又追到9：9平手，洪恩慈先用一記虛攻讓對手來不及反應，台灣組合也以11：10領先進入暫停。石川心菜／平本梨梨菜在暫停後超前，謝沛珊／洪恩慈在多拍來回下總是出現主動失誤，最終無緣完成逆轉。

台灣今天潰不成軍，從男單周天成、謝沛珊／洪恩慈都落敗，女單林湘緹、男雙陳子睿／林煜傑、女雙胡綾芳／鄭宇倢、混雙陳政寬／許尹鏸也輸球，整日僅林芝昀／許尹鏸因對手世界排名第4的中國張殊賢／賈一凡退賽，才拿到8強資格。

首次晉級1000等級大賽8強的林芝昀／許尹鏸，明天將挑戰尋求衛冕的日本組合松本麻佑／福島由紀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法