MLB》上季遭道奇震撼淘汰！ 費城人突襲鎖定砲轟大谷的明星游擊手

小畢歇特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在去年季後賽以戲劇性的方式不敵道奇遭到淘汰，往年都會在自由市場有一番作為的他們，本季主要操作都是想辦法留下自家好手，但今天《The Athletic》爆料，他們即將與市場大咖球星小畢歇特（Bo Bichette）會面。

消息來源指出，小畢歇特預計在未來幾天透過視訊會議與費城人官員會晤，球團對小畢歇特的興趣是認真的，若最終達成協議，費城人可能必須告別隊中兩大主力：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與波姆（Alec Bohm）。

不過費城人面臨的是一個競爭激烈的市場，小畢歇特吸引許多大市場球隊的目光，包含芝加哥小熊與波士頓紅襪，兩隊都把目光鎖定在小畢歇特以及柏格曼（Alex Bregman）身上。洛杉磯道奇也是他的潛在去處，若小畢歇特意接受高薪短約的薪資結構，道奇將他視為二壘手的選項，紐約洋基若未能續簽貝林傑（Cody Bellinger），也可能加入小畢歇特爭奪戰。

費城人相較上述球隊，簽下小畢歇特的需求其實沒有那麼高，報導指出，在11、12月時，球團內部原本以為不會參與小畢歇特的爭奪戰。儘管費城人很欣賞這位球員，但預期他的身價會超出負擔，尤其是費城人當時還有自由球員需要留人。

然而，隨著瑞爾穆托談約狀況持續僵持，費城人開始討論不同的策略，再加上小畢歇特表明願意鎮守游擊以外的位置，原本要給瑞爾穆托的資金也沒有動用，讓雙方的合作增加了可能性。

不過目前尚未確定費城人是否真的打算追求小畢歇特，因為簽下他代表球團後續還有一大堆事情要做。小畢歇特預期薪資不便宜，給瑞爾穆托的預算不足以支付，可能得需要處理掉波姆的合約，且瑞爾穆托是費城人投手群穩定的基石，若他離去，球隊仍需要找尋其他替代品。文章認為，對費城人來說，休賽季最好的解法，可能還是要留下瑞爾穆托而非網羅小畢歇特。

