自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季遭道奇震撼淘汰！ 費城人突襲鎖定砲轟大谷的明星游擊手

2026/01/09 07:39

小畢歇特。（資料照）小畢歇特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在去年季後賽以戲劇性的方式不敵道奇遭到淘汰，往年都會在自由市場有一番作為的他們，本季主要操作都是想辦法留下自家好手，但今天《The Athletic》爆料，他們即將與市場大咖球星小畢歇特（Bo Bichette）會面。

消息來源指出，小畢歇特預計在未來幾天透過視訊會議與費城人官員會晤，球團對小畢歇特的興趣是認真的，若最終達成協議，費城人可能必須告別隊中兩大主力：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與波姆（Alec Bohm）。

不過費城人面臨的是一個競爭激烈的市場，小畢歇特吸引許多大市場球隊的目光，包含芝加哥小熊與波士頓紅襪，兩隊都把目光鎖定在小畢歇特以及柏格曼（Alex Bregman）身上。洛杉磯道奇也是他的潛在去處，若小畢歇特意接受高薪短約的薪資結構，道奇將他視為二壘手的選項，紐約洋基若未能續簽貝林傑（Cody Bellinger），也可能加入小畢歇特爭奪戰。

費城人相較上述球隊，簽下小畢歇特的需求其實沒有那麼高，報導指出，在11、12月時，球團內部原本以為不會參與小畢歇特的爭奪戰。儘管費城人很欣賞這位球員，但預期他的身價會超出負擔，尤其是費城人當時還有自由球員需要留人。

然而，隨著瑞爾穆托談約狀況持續僵持，費城人開始討論不同的策略，再加上小畢歇特表明願意鎮守游擊以外的位置，原本要給瑞爾穆托的資金也沒有動用，讓雙方的合作增加了可能性。

不過目前尚未確定費城人是否真的打算追求小畢歇特，因為簽下他代表球團後續還有一大堆事情要做。小畢歇特預期薪資不便宜，給瑞爾穆托的預算不足以支付，可能得需要處理掉波姆的合約，且瑞爾穆托是費城人投手群穩定的基石，若他離去，球隊仍需要找尋其他替代品。文章認為，對費城人來說，休賽季最好的解法，可能還是要留下瑞爾穆托而非網羅小畢歇特。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中