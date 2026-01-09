MLB》台灣好手鄭宗哲轉戰光芒！美媒看好未來發展：絕對有機會上場

鄭宗哲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄭宗哲日前遭海盜指定讓渡（DFA）後被光芒撿走，且仍留在40人名單，成為隊史繼胡智爲、張育成後第3位台灣球員，《MLBTR》也撰文分析鄭宗哲來季在光芒的展望。

24歲的鄭宗哲在2019年以國際自由球員身分加盟海盜，並在2023年球季結束前升上2A，當時他以低長打但低三振的攻擊型態取得一定的成功，同時被評價為能勝任二、游的穩定防守者，且具備不錯的盜壘能力，海盜也在該年將他加進40人名單，以避免在規則五選秀中失去他。

然而近2年鄭宗哲來到小聯盟更高層級後，打擊表現明顯下滑，合計打擊三圍僅.217/.319/.312，wRC+81，雖然仍有著12.2%保送率，但同時三振率也上升至23.8%。去年鄭宗哲迎來大聯盟初登場，不過7打數未敲安打，吞下3次三振。

在被海盜DFA後轉戰光芒，《MLBTR》認為這對鄭宗哲來說是不錯的落腳處，因為光芒內野中線的配置仍尚未確定。光芒上個月將明星二壘手洛爾（Brandon Lowe）交易至海盜（該筆交易也讓鄭宗哲遭DFA），南韓游擊手金河成去年遭DFA後被勇士撿走，之後也與其續約。

《MLBTR》指出，目前沃爾斯 （Taylor Walls） 可能是游擊首選，但他生涯打擊三圍僅.195/.286/.298，曾效力12強美國隊的威廉斯（Carson Williams）去年也首登大聯盟，但生涯前106打席三振率高達41.5%；二壘方面，帕拉修斯（Richie Palacios）可能為首選，但他過去2年多飽受傷勢困擾，充滿變數。

《MLBTR》表示，光芒開季前可能還會有其他操作，但如果鄭宗哲能有所表現，絕對有機會爭取上場時間，且他還有下放權，光芒如果暫時不需要他在大聯盟，或希望他維持穩定出賽，也能將他下放3A作為內野深度選項。目前鄭宗哲大聯盟年資僅10天，若能成功在光芒站穩一席之地，預計未來球隊能有機會以極低成本長期留用。

