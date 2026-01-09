自由電子報
日職》「職業不是想打就能繼續打」 37歲名將澤村拓一宣告退役

2026/01/09 08:31

待過讀賣巨人與千葉羅德以及波士頓紅襪的澤村拓一決定退休。（資料照，記者林正堃攝）待過讀賣巨人與千葉羅德以及波士頓紅襪的澤村拓一決定退休。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕擁有日本與美國職棒經驗的37歲好手澤村拓一，在2026年決定從球界退休，告別他輝煌的15年職棒生涯。

澤村拓一在2010年選秀會上以第一指名身分，加入豪門強隊讀賣巨人，2011年的新人年就以29場登板投200局，拿下11勝11敗，防禦率2.03，寫下自阪神虎名投江夏豐睽違44年以來，再次有新秀能夠單季投200局的紀錄，並拿下該年的新人王。

職棒生涯一直都是以「取勝」為目標的澤村拓一，在職棒第4年的休賽季，監督原辰德徵詢他轉任守護神的意願，澤村拓一馬上回答：「請讓我試試看。」回想當初，澤村拓一直言：「當時被監督要求化身為『鬼』。」

2015年澤村拓一馬上以終結者的身分奪下36次救援成功，隔年以37次救援成功奪得救援王頭銜。儘管職業生涯曾多次受到挫折，但澤村拓一的信念始終堅定，在2020年他被降到三軍時曾被嘲諷「澤村已經完了」，他卻將其化為動力，同年透過交易轉至羅德後大復活。2021年更實現夢想踏上大聯盟舞台，在波士頓紅襪2年留下104場出賽，103.2局，6勝2敗，13次中繼成功，防禦率3.39的成績後返日加盟羅德後又投了三個賽季。

澤村拓一在生涯後期轉戰大聯盟紅襪，2年留下尚可的成績單。（資料照，美聯社）澤村拓一在生涯後期轉戰大聯盟紅襪，2年留下尚可的成績單。（資料照，美聯社）

《日刊體育》提到，去年10月被羅德宣告成為自由球員後，澤村拓一便開始深思自己的未來，並在去年12月上旬下定決心，於除夕向家人告知要引退的消息，澤村拓一說道：「職業球員不是想當就能當上，也不是想打就能繼續打的世界，正因如此，我一直以來都是賭上人生在奮鬥。總有一天得做出決定，我希望朝著新事物繼續努力。」

澤村拓一透露，自己在巨人時期的好友，名將板本勇人仍想挽留他：「做完決定後，內心沒有悔恨。不過...勇人跟我說『不行啦』，『拓一，你還能投，別退休』。聽到那句話真的很開心。」但澤村依舊強忍淚水掛斷了電話。

澤村拓一生涯在日、美通算549場出賽，是日本球界相當具代表性的火球男，生涯在日本累積53勝58敗，79次救援成功與99次中繼成功，954.2局投球送出850次三振，防禦率2.88。

