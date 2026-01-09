MLB》入選美國復仇者聯盟！金鶯明星游擊獲2.6億避免薪仲寫最狂紀錄

韓德森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天與當家明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）達成850萬美元（約新台幣2.6億）合約，避免薪資仲裁，也寫下隊史紀錄。

24歲的韓德森上季出賽154場，繳出.274/.349/.438的打擊三圍，敲出17轟、68分打點，儘管數據不如2024年全明星賽季，但仍繳出wRC+120、fWAR值4.8的火力輸出。根據大聯盟官網報導，今年是韓德森生涯第一個仲裁年，他也以850萬美元合約創下金鶯隊史取得首年薪種資格的最高年薪紀錄。

此外，韓德森休季也確定代表美國參加經典賽。美國上屆在冠軍戰敗給日本後，本屆組成超豪華明星陣容，也被外界稱為「復仇者聯盟」，打者方面由賈吉（Aaron Judge）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、羅里（Cal Raleigh）等重砲領銜；投手更有著雙塞揚史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）左右護法坐鎮，誓言要回世界最強名號。

除了韓德森之外，金鶯也和多名球員達成合約避免薪仲，包含外野手沃德（Taylor Ward，1217.5萬美元）、拉契曼（Adley Rutschman，725萬美元）、一壘手蒙卡索（Ryan Mountcastle，678.7萬美元、附帶2027年球隊選項）、左投羅傑斯（Trevor Rogers，620萬美元）、右投克默（Dean Kremer，575萬美元）與右投巴茲（Shane Baz，350 萬美元）。

