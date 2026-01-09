自由電子報
NBA》同情庫明加在勇士處境 名人堂球星：是我早就掐X柯爾了

2026/01/09 09:03

庫明加。（資料照，美聯社）庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士側翼好手庫明加（Jonathan Kuminga）在加入球隊後受到的對待可以說是相當差勁，在今年有高機率將被交易出去，名人堂球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）就開玩笑表示，如果他是庫明加的話，可能會掐死總教練柯爾（Steve Kerr）。

湯瑪斯在播客節目《Run It Back》上分享對這名年輕前鋒處境的看法，他先是讚揚這位好手沒有因為受到如此對待而大發雷霆。湯瑪斯認為，他自己跟很多NBA球員都會用不同的方式來處理這樣的狀況。

湯瑪斯表示：「我知道如果換作是我或其他NBA球員，事到如今，我們可能已經變成史普利威爾（Latrell Sprewell），在禁區上演『鎖喉功』了。」「鎖喉手」史普利威爾最著名的事件是在1997年勇士隊練習時，襲擊並威脅要殺死當時的主教練卡列思莫（P.J. Carlesimo）。

湯瑪斯提到：「當你擁有力量（話語權）時，你必須利用它來幫助球隊變得更好。」他強調，如果其他球員不同意球隊對庫明加的待遇，應該要更勇敢地發聲：「如果球員們目前想法一致那沒話說，但如果不認同，他們就必須大聲地表達對隊友的支持。」

目前其中一位替庫明加發聲的隊友是老將格林（Draymond Green），他在最新一集的個人播客節目中，稱讚這位年輕前鋒在交易流言不斷的情況下仍展現出的職業態度。

庫明加上一次出賽是在當地時間12月18日對陣鳳凰城太陽，當時他上場9分鐘僅得到2分，逐漸縮減的上場時間以及傷勢的不確定性，讓他在隊中的定位起伏不定，也讓交易傳聞愈演愈烈。這位23歲前鋒要到1月15日才具備交易資格，而沙加緬度國王依然是眾多對他表示興趣的球隊之一。

