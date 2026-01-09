MiLB》林昱珉最新球探報告！仍進響尾蛇農場Top30、分析天花板關鍵

林昱珉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕權威美媒《棒球美國》近期公布2026年各隊農場前30名新秀，台灣12強冠軍王牌投手林昱珉，去年在3A表現不理想的情況下，依舊擠進響尾蛇第24名新秀。

林昱珉今年在3A出賽23場都是先發，戰績5勝7敗，101.2局投球出現67次四死球，送出85K，挨18轟，防禦率6.64、被打擊率0.303，每局被上壘率1.81，即便是在著名的打者天堂太平洋岸聯盟，其ERA+仍為低於聯盟平均的89，投手獨立防禦率（FIP）為6.57。

《棒球美國》給予林昱珉速球40分、曲球50分、滑球55分、變速球55分與控球50分的評價。球探報告指出，林昱珉速球均速僅90.9英哩，最快94.9英哩，其揮空率相當有限，只有9.4%；而他去年四縫線速球的使用率高於伸卡球，與2024年有著明顯差異。

球探報告指出，林昱珉主要仰賴他多樣的變化球來壓制打者，包括滑球、曲球和變速球，另外也會投卡特球。而林昱珉去年在3A的投球，某些時候會投得不那麼具有侵略性，給人一種刻意避免與打者正面對決、減少球被打紮實的感覺，這是許多該層級先發投手常見的現象。

對於林昱珉的未來展望，《棒球美國》分析，他的曲球和滑球都擁有極佳轉速，也為他打下很不錯的基礎，但球威不足仍然限制了他的整體天花板。林昱珉仍具備輪值後段先發的潛力，但來季必須繳出比2025年更好的實戰成績。

