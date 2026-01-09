MiLB》美媒分析運動家莊陳仲敖大聯盟未來定位！點出王牌球路與隱憂

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕權威美媒《棒球美國》近期公布2026年各隊農場前30名新秀，曾在去年幫助台灣打進經典賽正賽的莊陳仲敖，名列運動家農場第30名，球探報告也點出他的最大優勢與隱憂。

莊陳仲敖上季在2A出賽28場有26場先發，累積6勝11敗、防禦率4.08，投手獨立防禦率（FIP）4.19，ERA+為104，投145.2局飆145次三振皆創下旅美生涯新高，被打擊率0.262，每局被上壘率1.28。莊陳休季被運動家加入40人名單，有望參加大聯盟春訓。

《棒球美國》給予莊陳仲敖速球45、曲球45、滑球45、變速球55與控球60分的評價，球探報告指出，莊陳擁有出色轉速，且擅長運用各種球路攻擊好球帶，其四縫線球速上季落在88-96英哩之間，均速92英哩，儘管球威不算頂尖，但具備不錯的控球能力。

而莊陳仲敖最具揮空能力的球種，是他80英哩出頭的變速球，帶著超過17英吋的手臂側位移；此外他還有80英哩出頭的滑球與7英哩左右、平均轉速近2900轉的的曲球，偶爾也會搭配指叉球。球探報告認為，莊陳是一位精準的控球型投手，但球探擔心他有容易挨轟的問題，和其球威是否能在大聯盟穩定製造揮空。

對於莊陳仲敖的未來展望，《棒球美國》分析，能撐過一整年的賽季對他來說是巨大的一步，憑藉著控球能力與多樣的變化球種，讓莊陳具備成為能填補先發輪值投手（up-down starter）的潛力。

