MiLB》水手22歲台灣火球男球探報告出爐！最佳武器揮空率高達52％

〔體育中心／綜合報導〕權威美媒《棒球美國》近期公布2026年各隊農場前30名新秀，效力水手體系的台灣22歲年輕投手沈家羲，位居水手農場第21名。

來自開南大學的沈家羲擁有最快156公里速球，2024年7月加盟水手，成為台灣史上第12位加盟水手體系的球員。上季他在亞利桑那新人聯盟出賽7場（3場先發），投28局飆出34次三振，僅出現4次四壞保送，防禦率1.93，投手獨立防禦率（FIP）2.60；升上1A後9場先發，投41.1局送出34次三振，防禦率6.53，FIP4.33。合計沈家羲旅美首年出賽16場，累積69.1局，防禦率4.67。

《棒球美國》給予沈家羲速球50、滑球55、變速球50、橫掃球45與控球50分的評價，球探報告指出，沈家羲在投手板的站位偏一壘側，採傳統4分之3投法，雖然投球延伸低於平均，但抬腿動作相當流暢。

球探報告提到，沈家羲是一位伸卡球投手，球速維持在90英哩出頭，去年好球率達65%。而他最有效的武器球則是80英哩出頭的滑球，能製造近52%的揮空率，且若放在外角好球帶外很容易吸引追打。沈家羲的武器庫中，變速球均速為85英哩左右，橫掃球則偶爾使用，球速大約落在80英哩。

《棒球美國》認為沈家羲的身材身體條件與經驗都略低於22歲右投手，但身高6呎3吋（約190.5公分）的他仍有成長空間。如果沈家羲能能增加肌肉量，並為他的速球增添更多位移與威力，將有助於他追求成為先發輪值後段投手的天花板。

