網球》謝淑薇攜手O妹收拾烏克蘭雙胞胎姐妹 新賽季首戰勇闖冠軍戰

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今天在布里斯本網賽女雙4強，直落二收拾烏克蘭雙胞胎L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok），兩人本季首場賽事就闖進女雙冠軍戰。

1月4日過40歲生日的謝淑薇，去年攜手奧絲塔朋科勇闖澳網女雙決戰，可惜屈居亞軍，如今兩人捲土重來，本週先在布里斯本暖身備戰，一路過關斬將打進冠軍賽，為即將開打的澳網注入強心針。

克奇諾姐妹檔在4強爆冷擊敗俄國第4種子潘諾娃（Alexandra Panova）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），但名列頭號種子謝淑薇／奧絲塔朋科非省油的燈，兩人展現各自在前、後排優勢，開賽就率先破發，連保帶破拉出5：1的漂亮開局，最終以6：2勝出。

進入次盤，雙方在前8局各有1次破發，但謝淑薇／奧絲塔朋科在關鍵第9局把握破發機會，取得領先，並在自己的發球局橫掃4分關門，以 6：4收下勝利，她們決賽將出戰第3種子的西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／澳洲佩瑞茲（Ellen Perez），爭奪本季首冠。

