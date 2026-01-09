自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇攜手O妹收拾烏克蘭雙胞胎姐妹 新賽季首戰勇闖冠軍戰

2026/01/09 10:39

謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科闖進冠軍賽。（資料照，路透）謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科闖進冠軍賽。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今天在布里斯本網賽女雙4強，直落二收拾烏克蘭雙胞胎L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiia Kichenok），兩人本季首場賽事就闖進女雙冠軍戰。

1月4日過40歲生日的謝淑薇，去年攜手奧絲塔朋科勇闖澳網女雙決戰，可惜屈居亞軍，如今兩人捲土重來，本週先在布里斯本暖身備戰，一路過關斬將打進冠軍賽，為即將開打的澳網注入強心針。

克奇諾姐妹檔在4強爆冷擊敗俄國第4種子潘諾娃（Alexandra Panova）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），但名列頭號種子謝淑薇／奧絲塔朋科非省油的燈，兩人展現各自在前、後排優勢，開賽就率先破發，連保帶破拉出5：1的漂亮開局，最終以6：2勝出。

進入次盤，雙方在前8局各有1次破發，但謝淑薇／奧絲塔朋科在關鍵第9局把握破發機會，取得領先，並在自己的發球局橫掃4分關門，以 6：4收下勝利，她們決賽將出戰第3種子的西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／澳洲佩瑞茲（Ellen Perez），爭奪本季首冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中