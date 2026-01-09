NBA》終結隊史最長13連敗！ 溜馬卡萊爾成史上第11位千勝教頭

卡萊爾成為史上第11位千勝教頭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期苦吞隊史最長13連敗的溜馬，今天眾志成城在黃蜂主場以114：112險勝對手，順利幫助主帥卡萊爾（Rick Carlisle）拿下生涯第1000勝，史上第11人。

溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）首節狂轟15分率隊33：30領先，半場打完溜馬60：58些微領先黃蜂。第三節溜馬一度拉開到雙位數分差但又被黃蜂追回，三節溜馬90：87領先3分，從板凳出發的小波爾（LaMelo Ball）三節就狂轟33分。

決勝節雙方互有領先，黃蜂菜鳥庫尼普爾（Kon Knueppel）在剩下不到2分鐘時三分被犯規，隨後站上罰球線全進將比分拉開到2分差。溜馬在剩不到1分鐘時反撲，麥康諾（T.J. McConnell）12呎跳投得手追到1分差，接著庫尼普爾跳投落空，西亞卡姆剩11秒灌籃反超比數，麥康諾隨後還快手抄截，迫使黃蜂只能犯規，雖然薛帕德（Ben Sheppard）罰球線上2罰1中讓比賽留有懸念，但黃蜂最後夾擊小波爾讓他只能傳球，塞克斯頓（Collin Sexton）17呎追平跳投落空，終場溜馬就以2分差止敗，幫助主帥拿下第1000勝。

西亞卡姆（右）。（路透）

小波爾今天是自當地時間2021年7月30日以來，第一次沒有先發從板凳出陣，他狂飆7顆三分球，拿下33分、8助攻、3抄截表現出色，但第四節卻被完全封鎖一分未得。溜馬方面主將西亞卡姆30分14籃板，麥康諾板凳出發砍進23分8助攻4抄截。

小波爾板凳出發狂砍33分8助攻。（路透）

