NBA》締造史上第3人狂紀錄僅次詹皇、KD！「蟻人」率灰狼奪5連勝

愛德華茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天在主場以131：122擊敗騎士，灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）攻下25分全能數據，同時也達成生涯1萬分里程碑，寫下聯盟史上超狂紀錄。

愛德華茲此役在決勝節6分54秒命中底線後撤步中距離，也讓他生涯得分突破1萬分大關，加入布萊恩（Kobe Bryant）、麥格雷迪（Tracy McGrady）、詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、杜蘭特（Kevin Durant）與東契奇（Luka Doncic）的行列，成為史上第7位在25歲前就拿下生涯1萬分的球員，同時更僅次詹姆斯與杜蘭特，為史上第3年輕。

請繼續往下閱讀...

10,000 career points and counting



VOTE ANT » https://t.co/PycQA58rBr pic.twitter.com/VrmayVZ2C6 — Minnesota Timberwolves （@Timberwolves） January 9, 2026

ELITE COMPANY FOR ANT



He joins Kobe, T-Mac, LeBron, Melo, KD and Luka as the 7th player ever to reach 10,000 points before turning 25! pic.twitter.com/Gjda49rVxE — NBA （@NBA） January 9, 2026

愛德華茲全場上陣37分鐘20投10中，包含三分7投4中攻下25分，另有9助攻7籃板1助攻1火鍋的全能演出，率隊奪下5連勝。此役灰狼共4人得分破20，除了愛德華茲外，藍道（Julius Randle）攻下全隊最高28分，外帶11藍板8助攻準大三元，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）14投11中貢獻26分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）22分。

騎士方面，一哥米契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高30分，麥瑞爾（Sam Merrill）板凳出發攻下全隊次高22分，莫布里（Evan Mobley）進帳19分，賈蘭德（Darius Garland）16分8助攻，杭特（De'Andre Hunter）14分8籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法