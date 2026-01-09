中職》「希望能讓爸媽感到驕傲」 黃子鵬加盟記者會哽咽落淚

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年球季結束「老虎」黃子鵬行使自由球員（FA）權利，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，並簽下5年最高總值6600萬合約，今天台鋼球團在高雄知名景點「龍虎塔」旁的蓮池潭意象廣場，為黃子鵬舉行加盟記者會，象徵「老虎」即將從港都出發，選擇記者會地點別具巧思。

今天加盟記者會上，台鋼球團董事長王炯棻、領隊劉東洋，分別向黃子鵬遞上台鋼雄鷹69號球衣、球帽，黃子鵬穿上球衣、戴上球帽後，向全場鷹迷和媒體大方展示69號鷹袍。

請繼續往下閱讀...

接著，黃子鵬說，「有點緊張，謝謝球團用心安排加盟記者會，讓我有點受寵若驚，本身綽號是老虎，在龍虎塔舉行加盟記者會特別有意義，在自己的故鄉，爸媽應該也有來......」話說到此，黃子鵬突然哽咽、落淚，記者會中斷好一陣子，他語帶哽咽地說，「不好意思，沒有想到今天會哭。」

黃子鵬表示，小學四年級接觸棒球，國小和國中在高雄長大，之後一直在北部，很少有時間跟爸媽相聚，能有這樣的機會可以回到高雄，離爸媽近一點，心裡真的非常感謝台鋼雄鷹給他機會，希望自己能讓爸媽感到驕傲。

31歲的黃子鵬畢業於南英商工、文化大學，2017年中職季中選秀獲桃猿第7輪指名，生涯從中繼投手出發，曾奪2019年中繼王，2021年轉任先發投手，2022年拿下防禦率王。

黃子鵬生涯出賽285場其中107場先發，戰績51勝45敗58次中繼成功和4次救援成功，防禦率3.24、被打擊率2成73、每局被上壘率1.28，840.2局投球送出509K，另有259次四死球。

去年黃子鵬出賽25場有20場先發，拿下4勝8敗，防禦率4.07、被打擊率3成01、每局被上壘率1.45，總計投117.1局，從中繼轉先發連續5年單季投球局數滿百局，是近年中職極少數能吃下大量局數的先發本土投手。

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

相關報導：

中職》台鋼雄鷹薪資公開透明 黃子鵬月薪105萬

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法