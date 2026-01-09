自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》超罕見！公牛主場「太潮」 比賽被迫延期

2026/01/09 12:12

公牛今天在主場與熱火之戰，因為場地過於潮濕導致比賽延期。（美聯社）公牛今天在主場與熱火之戰，因為場地過於潮濕導致比賽延期。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天出現罕見狀況，原本今天熱火與公牛在公牛主場聯合中心（United Center）舉行的賽事，因為地板濕氣導致場地無法進行比賽，確定延期。

《ESPN》報導指出，聯合中心週三剛舉辦過芝加哥黑鷹隊的冰球比賽，加上芝加哥當天出現反常的溫暖多雨天氣，導致籃球場地狀況不適合進行比賽。兩隊球員雖照常進行了賽前熱身，但一致認為球場狀況對於正式比賽並不安全。

球場工作人員嘗試修復問題，包括調強場館空調、使用拖把與大毛巾擦拭地板，但在超過90分鐘後狀況仍沒有改善，最終聯盟辦公室、現場裁判以及兩隊教練共同決定延後比賽。

熱火隊總教練史波斯查（Erik Spoelstra）表示：「雙方球員都在抱怨。我們上場後幾乎立刻就感覺到沒辦法打球。」

本次的延賽的原因相當罕見，不過並不是沒有發生過，在2016-17賽季，明尼蘇達灰狼和費城七六人的賽事曾因類似情況，那就是在寒冷城市遇到溫暖天氣，且場館剛舉辦過冰上導致比賽延期。

