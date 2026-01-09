NBA》狀元郎「旗子哥」飆26分準大三元！全能數據寫史上第2人壯舉

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在客場以114：116惜敗爵士，終止近期2連勝，不過狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）再繳亮眼表現，攻下全場最高26分還上演準大三元，寫下史上第2人紀錄。

佛拉格此役上陣38分鐘，18投10中包含三分6投3中，攻下26分10籃板（4顆進攻籃板）8助攻的準大三元，還外帶3抄截1火鍋。根據《StatMuse》統計，佛拉格成為自家總教練奇德（Jason Kidd）後，史上第2位單場繳出上述數據的新秀。

獨行俠進入決勝節仍以89：88些微領先爵士，但爵士芬蘭高砲塔馬卡南（Lauri Markkanen）力挽狂瀾，率隊終止近期5連敗。此役馬卡南上陣40分鐘，攻下全場最高33分，外帶7籃板4助攻2火鍋，喬治（Keyonte George）也進帳19分7助攻，森薩博（Brice Sensabaugh）挹注14分，3人聯手在決勝節逆轉獨行俠。

獨行俠方面，佛拉格26分全隊最高，湯普森（Klay Thompson）板凳出發繳出次高23分、投進6顆三分球，戴維斯（Anthony Davis）21分11籃板4助攻，馬歇爾（Naji Marshall）17分，克里斯蒂（Max Christie）16分。

