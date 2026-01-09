自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》新人王丹尼爾淪練習生後轉正 季中轉戰獵鷹頂替蓋比

2026/01/09 12:34

丹尼爾（獵鷹提供）丹尼爾（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台鋼獵鷹今宣布原奈及利亞籍練習生丹尼爾（Oli Daniel Arize）成為正式選手，並已以外籍生身分完成聯盟註冊相關手續，即日起可隨隊出賽。

丹尼爾過去曾效力於高雄鋼鐵人，並於2023-24賽季迎來個人生涯菜鳥球季，即展現成熟穩定的場上影響力。該季他全勤出賽40場、其中20場先發，場均貢獻7籃板、1.2阻攻與1抄截，不僅籃板與阻攻數據皆高居聯盟非外籍球員之首，防守端表現也備受肯定，最終榮膺新人王，成為聯盟史上首位以外籍生身分奪下該獎項的球員，並入選年度防守第一隊。

球團表示，考量原外籍生蓋比（Gabriel Humphery Edobor）目前仍受到腳傷影響，復原時間較原先評估略長，在醫療團隊專業評估及球員健康優先的前提下，決定進行名單調整，讓蓋比能夠專心休養、全力復原。

對於此次人事調整，總教練柯納（Raoul Korner）表示：「丹尼爾在去年受傷後非常努力地復出，他從一開始就是我們球隊的一員，也在季前友誼賽中實際上場比賽。由於接下來賽程密集、比賽場次多，我們需要確保中鋒位置有足夠的深度。他能為球隊帶來能量、積極爭搶籃板，並在防守端發揮他的運動能力，為球隊提供重要貢獻。」

丹尼爾也分享自己的期待與目標：「我一直以防守能力和阻攻見長，這會是我帶給球隊最重要的特質。我也會在攻守兩端積極爭搶籃板，當一名好隊友，為球隊創造更多進攻機會，全力以赴，和球隊一起追求勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中