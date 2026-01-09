自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》看到嶄新的宿舍、訓練基地 黃子鵬臉上藏不住喜悅

2026/01/09 12:36

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹明天早上將在自建的訓練基地「皇鷹學院」進行春訓開訓典禮，FA大咖投手黃子鵬昨天已搬進宿舍，準備全力投入春訓備戰新球季，他說，「昨天實際到宿舍、球場，發現現在棒球環境真的很好，球團努力打造這麼好的環境，生活在這世代的球員要很珍惜，要如何珍惜、愛護很重要。」

網羅黃子鵬，除了開出5年最高總值6600萬合約、月薪105萬的優渥條件，全新的訓練基地和宿舍也是台鋼的隱性優勢，台鋼領隊劉東洋透露，當初提出台鋼科大訓練基地環境，對選手而言是很重要的條件，昨天遇到黃子鵬搬東西進宿舍，看到他臉上既滿足又開心，笑說，「當初應該沒有騙你啦，厚！」

揮別前東家樂天桃猿，黃子鵬說，感謝樂天桃猿，在他職棒生涯成長階段，這是非常寶貴的時期，從行使FA到加入台鋼，感謝家人支持，「第一時間我爸媽和老婆說，不管做什麼決定都支持你，岳父、岳母也支持，我人生有兩個爸爸和媽媽。」

有親情做強力後盾，黃子鵬說，做FA轉隊的選擇更有勇氣，不會有負擔，最捨不得的還是之前的隊友和教練，畢竟一起奮戰那麼久，一定有感情，「他們還是給我祝福。」

劉東洋強調，球團心目中設定黃子鵬是絕對要補強到的好手，即使沒有魔鷹，還是希望網羅黃子鵬，他積極練習的態度，又具備很好的人品，能為年輕選手帶來很好的示範。

今天台鋼球團在高雄知名景點「龍虎塔」旁的蓮池潭意象廣場，為黃子鵬舉行加盟記者會，象徵「老虎」即將從港都出發，現場湧入大批鷹迷觀禮。劉東洋說，「今天不是假日，有那麼多球迷來看子鵬，讓我們覺得網羅到他非常有價值。」

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中