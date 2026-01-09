中職》看到嶄新的宿舍、訓練基地 黃子鵬臉上藏不住喜悅

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹明天早上將在自建的訓練基地「皇鷹學院」進行春訓開訓典禮，FA大咖投手黃子鵬昨天已搬進宿舍，準備全力投入春訓備戰新球季，他說，「昨天實際到宿舍、球場，發現現在棒球環境真的很好，球團努力打造這麼好的環境，生活在這世代的球員要很珍惜，要如何珍惜、愛護很重要。」

網羅黃子鵬，除了開出5年最高總值6600萬合約、月薪105萬的優渥條件，全新的訓練基地和宿舍也是台鋼的隱性優勢，台鋼領隊劉東洋透露，當初提出台鋼科大訓練基地環境，對選手而言是很重要的條件，昨天遇到黃子鵬搬東西進宿舍，看到他臉上既滿足又開心，笑說，「當初應該沒有騙你啦，厚！」

揮別前東家樂天桃猿，黃子鵬說，感謝樂天桃猿，在他職棒生涯成長階段，這是非常寶貴的時期，從行使FA到加入台鋼，感謝家人支持，「第一時間我爸媽和老婆說，不管做什麼決定都支持你，岳父、岳母也支持，我人生有兩個爸爸和媽媽。」

有親情做強力後盾，黃子鵬說，做FA轉隊的選擇更有勇氣，不會有負擔，最捨不得的還是之前的隊友和教練，畢竟一起奮戰那麼久，一定有感情，「他們還是給我祝福。」

劉東洋強調，球團心目中設定黃子鵬是絕對要補強到的好手，即使沒有魔鷹，還是希望網羅黃子鵬，他積極練習的態度，又具備很好的人品，能為年輕選手帶來很好的示範。

今天台鋼球團在高雄知名景點「龍虎塔」旁的蓮池潭意象廣場，為黃子鵬舉行加盟記者會，象徵「老虎」即將從港都出發，現場湧入大批鷹迷觀禮。劉東洋說，「今天不是假日，有那麼多球迷來看子鵬，讓我們覺得網羅到他非常有價值。」

