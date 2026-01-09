自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼雄鷹訓練基地有多棒？ 洪總說給你聽

2026/01/09 14:01

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹斥資3億元，在台鋼科大自建的訓練基地「皇鷹學院」，台鋼總教練洪一中昨天已搶先搬進宿舍「開箱」，昨夜睡得好嗎？他笑說，「每個房間的空間夠大，也是獨立的，住起來滿舒服的，可能是第一個晚上會認床，昨天晚上沒睡好，呵呵、呵呵。」

台鋼雄鷹訓練基地和宿舍全新落成，各項設計別具巧思，洪總透露，以前球隊春訓、練球好像都是流浪式的，到處跑，球場跟住的地方離滿遠的，現在宿舍在球場旁邊，選手要練很多，以球場為家都沒問題，「等於球場就是我們的家，怎麼訓練都可以，練到很累、很累，滾到床上就可以了，是很好的訓練場地嘛。」

洪總表示，以前訓練基地設計規劃有問教練和球員意見，有時候沒辦法相符合，這次台鋼會長（謝裕民）花了很多心思和金錢，動工之前有詢問很多專業人士和教練，甚至問日本教練如何規劃，都有照我們講的一一做起來。

洪總舉例，主球場旁有個斜坡以前是沒有的，日本體能教練（里隆文）建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練，後來又加裝斜坡，還有地下室的重量訓練室，有參考體能教練的意見，進出走道鋪上人工草皮，可以推重量、練下盤的地方，做得滿完善的。

台鋼雄鷹訓練基地未來春訓、練球和比賽，可望開放球迷進場，洪總強調，一直以來他的想法都是不管練習或比賽，都希望開放球迷進來參觀，只要有球迷看，選手練起球來就不會枯燥乏味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中