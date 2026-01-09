中職》台鋼雄鷹訓練基地有多棒？ 洪總說給你聽

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹斥資3億元，在台鋼科大自建的訓練基地「皇鷹學院」，台鋼總教練洪一中昨天已搶先搬進宿舍「開箱」，昨夜睡得好嗎？他笑說，「每個房間的空間夠大，也是獨立的，住起來滿舒服的，可能是第一個晚上會認床，昨天晚上沒睡好，呵呵、呵呵。」

台鋼雄鷹訓練基地和宿舍全新落成，各項設計別具巧思，洪總透露，以前球隊春訓、練球好像都是流浪式的，到處跑，球場跟住的地方離滿遠的，現在宿舍在球場旁邊，選手要練很多，以球場為家都沒問題，「等於球場就是我們的家，怎麼訓練都可以，練到很累、很累，滾到床上就可以了，是很好的訓練場地嘛。」

洪總表示，以前訓練基地設計規劃有問教練和球員意見，有時候沒辦法相符合，這次台鋼會長（謝裕民）花了很多心思和金錢，動工之前有詢問很多專業人士和教練，甚至問日本教練如何規劃，都有照我們講的一一做起來。

洪總舉例，主球場旁有個斜坡以前是沒有的，日本體能教練（里隆文）建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練，後來又加裝斜坡，還有地下室的重量訓練室，有參考體能教練的意見，進出走道鋪上人工草皮，可以推重量、練下盤的地方，做得滿完善的。

台鋼雄鷹訓練基地未來春訓、練球和比賽，可望開放球迷進場，洪總強調，一直以來他的想法都是不管練習或比賽，都希望開放球迷進來參觀，只要有球迷看，選手練起球來就不會枯燥乏味。

