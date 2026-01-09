中職》簽約、加盟記者會都在同一天 子鵬祝福安可「不管好壞都挺你！」

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天上午11點在高雄知名景點「龍虎塔」旁的蓮池潭意象廣場，為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，同一天下午2點30分日本職棒西武獅在台北飯店，為林安可舉行加盟記者會。

黃子鵬是林安可南英商工、文化大學的學長，同日雙喜，黃子鵬說，「還滿棒的，我們同一天簽約，又是同一天加盟記者會，彼此都滿開心的，從大學到現在，看到彼此有朝著自己的目標去走，有好結果都會為彼此感到開心，祝福安可，不管好壞都挺你！」

黃子鵬去年季後行使FA自由球員全力從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，簽下5年最高總值6600萬合約、月薪105萬，附帶激勵獎金，他說，FA制度要感謝前輩，很多前輩做了很多犧牲，到現在慢慢才有成功的案例，謝謝前輩為我們後輩所鋪的路。

黃子鵬月薪105萬，全聯盟本土投手僅次於統一獅江少慶的107萬，頂著高薪光環，黃子鵬說，壓力一定會隨之而來，不過自始自終，他要做的就是在場上專注投好每一球。

黃子鵬想以自己經歷告訴後輩，「只要努力堅持自己的目標，相信就會有好的結果，不管在哪裡都一樣，照著自己好的方向去努力，不管在國內還是國外，相信都會得到好的回報。」

黃子鵬透露，其實來台鋼雄鷹之前有跟王柏融聯絡，「我說怎麼辦，學長，會緊張耶，他說，怕什麼，有我在。」黃子鵬笑得燦爛，「有學長可以靠，真好。」

今天在加盟記者會上哽咽落淚，黃子鵬笑說，「我也不知道今天會有這種情緒，畢竟是在自己的故鄉，也才會知道原來親情在他心中的分量是很重的。」

