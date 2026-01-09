自由電子報
運動部》運動推手獎今頒獎總贊助金額突破59億 卓榮泰：盼更多企業投入

2026/01/09 14:51

卓榮泰出席運動推手獎頒獎典禮。（記者塗建榮攝）卓榮泰出席運動推手獎頒獎典禮。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「第17屆運動推手獎」表揚典禮今於台北表演藝術中心盛大舉行，行政院卓榮泰院長蒞臨，與運動部部長李洋、中華奧林匹克委員會會長蔡家福、 中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴及體壇各界領袖齊聚一堂，向長期投入選手培育與運動推廣的民間企業、團體與個人表達最誠摯的感謝。今年收件數及獲獎數雙雙創新紀錄，充分展現社會各界以實際行動「以運動壯大台灣」的強大動能。

本屆「運動推手獎」規模再創高峰，共計77個單位、129個獎項（其中贊助類 108項、推展類21項），總贊助金額亦突破新台幣59億元，具體呈現運動部與社會各界攜手合作的豐碩成果。行政院院長卓榮泰指出，國家運動的發展不僅仰賴政府推動，更需要企業、團體與個人的投入與支持，以實際行動支持運動發展，化身為我國體育運動最堅實的推手。

典禮亮點之一為年度主題影片首映，特別邀請世界拳擊聯盟年終總決賽金牌得主陳念琴擔綱主角。她在片中真情流露，感謝企業與全民多年來的無私支持，並分享自己接受企業贊助已超過5年，彼此早已超越單純的資助關係，建立起深厚的互動與信任。其教練柯文明也指出，基層運動的茁壯有賴社會持續投入資源，從人才培育與運動教育扎根做起；並呼籲大眾多加運用運動部「體育運動捐贈媒合平台」， 讓每一份支持轉化為實質的捐贈，共同扶助基層團隊與運動員的長遠發展。

典禮現場以多元精彩演出向獲獎者致敬，開場由「We.R特技跆拳表演團」帶來震撼演出；中場則邀請金曲歌后舞思愛與職棒球星拿莫·伊漾姊弟同台獻唱，氣氛溫馨感人。多位國際級選手，包括陳玟卉、辜翠萍、潘政琮、高承睿、方莞靈等也陪同贊助單位出席，共同見證榮耀時刻。

運動部表示，感謝各界長期的熱心支持，讓我國基層運動得以深耕、競技實力持續精進，也讓「Team Taiwan」能在國際舞台上持續發光發熱。

