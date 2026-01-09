日職》林岳平看林安可加盟西武獅 當初專職打者是對的

林安可。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕日職西武獅機天為林安可舉行加盟記者會，統一獅總教練林岳平表示，林安可當初以投手進入球隊，現在以野手旅外發展，這是很罕見的例子，不僅證明林安可確實很有打擊天賦，也證明當初專職打者的決定是對的。

林岳平指出，林安可在2019年以投手參加中職季中選秀，因為一直有跟國際球隊交流，加入統一獅想要往「投打二刀流」發展，當時他與教練團評估，如果林安可想以投手身份旅外，花的時間會比以野手長很多，「當時他的投手狀態是不好的，才會希望他先專注打擊。」

林岳平表示，2019年球季結束，他曾與林安可討論2020年在球隊的角色定位，感謝林安可確定從2020年就專職打者，再次與林安可討論2021年球季時，他直接跟林安可說：「都已經拿下全壘打王，證明你的打擊實力，就不要再嚮往投手了。」

林岳平透露，林安可應該是在去年12強賽，在東京巨蛋擊出超大號的全壘打，開始吸引日職球隊的注意，但他沒有想到會是西武，「我們在現場看到，那支全壘打是蠻震撼的，安可去西武是打擊的角色，而且是洋將的身份，是比投手更高的考驗，這是蠻好的挑戰，希望他可以成功。」

林岳平。（記者陳志曲攝）

