日職》記者會前凝視林安可的新獅照 蘇泰安分享願意「放手」助圓夢的故事

林安可加盟西武獅記者會，左為統一獅董事長凃忠正，右為領隊蘇泰安。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕林安可今天正式從統一獅袍換上西武獅新戰服，統一獅領隊蘇泰安在記者會開始前獨自凝視林安可穿上西武球衣的帥氣照片，隨後接受媒體簡短訪問時，他坦言心中非常不捨，但感受到安可強烈想要旅外的心情，也決定幫這位從獅隊出發的「混血王子」圓夢。在記者會上，蘇泰安也分享這段「放手」的故事，並強調：「統一獅秉持支持球員圓夢，一起推動台灣棒球進步的初衷，一直以來都沒有改變。」

獅隊在去年開季前和林安可簽下3年總值2160萬的合約，原本今年進入第二年、月薪60萬，但去年季後，林安可向獅隊球團表達自己想要旅外的心情，蘇泰安今天也分享這段故事，「聽到安可有旅外想法，就約了安可聊聊。在深談中，安可對於旅外夢想的渴望和肯定，立刻打給凃董跟林岳平，三個人立刻達成共識，也決定支持安可的決定。。」

只是蘇泰安仍表達對對於林安可的不捨，除了提到難忘他揮棒的英姿，還有他開轟之後回到休息室，「被陳傑憲戲稱全世界獨特的『安可舞步』，都令我有點感傷啦。」蘇泰安最後還以「西武尚勇」、「統一尚勇」、「安可尚勇」結尾，並用日文向林安可說請加油。

