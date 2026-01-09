經典賽》台灣隊注意！ 南韓隊估3至4名韓裔大聯盟級選手助陣

南韓隊總教練柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰經典賽，南韓隊今天率領近30名選手搭機前往塞班島，展開第一階段集訓。南韓隊總教練柳志炫今天在仁川國際機場受訪表示，預計會有3至4名效力大聯盟的韓裔選手加入南韓隊。

根據《韓聯社》報導，曾在上屆經典賽代表南韓隊出賽的道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman），因動腳踝手術無法參賽。而效力底特律老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones）、聖路易紅雀韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien），兩人雖然都是美國出生，但母親皆為南韓人，有可能會代表南韓隊參加經典賽。

柳志炫提到，認為韓裔選手名單應該會在1月底前會獲得經典賽官方的正式批准，「眾所皆知，歐布萊恩和瓊斯都表達非常強烈的意願，只要沒有任何重大問題，我們預期他們都會加入球隊（指南韓隊）。整體來看，我預估會有3至4名選手可參賽。」

紅雀韓裔投手歐布萊恩。（資料照，法新社）

現年28歲的瓊斯上季在老虎出賽72場，交出7轟、23分打點，打擊率2成87的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.937；現年30歲的歐布萊恩去年在紅雀投出生涯年，整季出賽42場，交出3勝1敗、防禦率2.06的表現，各有6次救援成功和中繼成功，共投48局賞45次三振，被打擊率為1成96，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

南韓隊其他在大聯盟賽場的韓裔選手，還有曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧（Dane Dunning），以及休賽季轉戰水手隊的韓裔外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）。

老虎隊外野手瓊斯。（資料照，美聯社）

現年31歲的丹寧，母親是南韓人，曾在2023年老虎隊時期交出單季12勝、防禦率3.70的表現，上季待在老虎和勇士，整季出賽12場都是後援，防禦率6.97是生涯最差。丹寧生涯在大聯盟6個賽季，累積28勝、平均防禦率4.44。

現年34歲的瑞福斯奈德出生於南韓，他在首爾孤兒院被美國人認養，上季效力紅襪出賽70場，交出9轟、30分打點，打擊率2成69的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.838。瑞福斯奈德生涯在大聯盟10年，累積541場出賽，合計33轟、平均打擊率2成55。

韓裔外野手瑞福斯奈德。（資料照，路透）

此外，洛杉磯道奇隊的韓籍工具人金慧成也參加這次南韓隊的塞班島集訓，而效力舊金山巨人的南韓外野手李政厚、亞特蘭大勇士隊的游擊手金河成都沒有參加，兩人預計經典賽開打前才會到日本與南韓隊會合。

南韓隊在本屆經典賽與日本隊、台灣隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。南韓隊過去三屆經典賽都止步首輪，2009年經典賽則是打進決賽。

曾待過遊騎兵的韓裔右投丹寧。（資料照，法新社）

