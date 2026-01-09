自由電子報
中職》開箱！ 3億重金打造的台鋼雄鷹訓練基地（圖輯）

2026/01/09 17:56

台鋼雄鷹訓練基地室內守備練習場。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地室內守備練習場。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼集團斥資3億重金、在台鋼科大打造的「皇鷹學院」，集合職業棒球隊台鋼雄鷹、職業籃球隊台鋼獵鷹、職業排球隊台鋼天鷹的訓練基地，設施一應具全。

其中，台鋼雄鷹訓練基地包括主球場、室內守備練習場、室內6道打擊練習場、室外6道牛棚練投區、水療區、防護室、重訓室、教練休息室、球員休息室、球員交誼廳、餐廳、廚房、宿舍，台鋼雄鷹總教練洪一中大讚，「這絕對是全台灣最完整的職業棒球訓練基地！」

台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」棒球場。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地棒球場界外區使用人工草皮。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地棒球場界外區使用人工草皮。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地棒球場界外區使用人工草皮。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地棒球場界外區使用人工草皮。（記者李惠洲攝）

日本體能教練建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練稱「好漢坡斜坡道」。（記者李惠洲攝）日本體能教練建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練稱「好漢坡斜坡道」。（記者李惠洲攝）

日本體能教練建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練稱「好漢坡斜坡道」。（記者李惠洲攝）日本體能教練建議設計一個斜坡，從跑步就能訓練稱「好漢坡斜坡道」。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地牛棚投手練投區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地牛棚投手練投區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地牛棚投手練投區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地牛棚投手練投區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地，室內六道打擊練習區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地，室內六道打擊練習區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地，室外六道投手牛棚練投區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地，室外六道投手牛棚練投區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地，室外六道投手牛棚練投區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地，室外六道投手牛棚練投區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地球員重訓室。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地球員重訓室。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地球員重訓室。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地球員重訓室。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」宿舍。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹斥資3億打造訓練基地「皇鷹學院」宿舍。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地廚房伙食區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地廚房伙食區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地餐廳用餐區。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地餐廳用餐區。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地水療池。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地水療池。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地一軍球員休息室。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地一軍球員休息室。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地二軍球員休息室。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地二軍球員休息室。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地球員宿舍。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地球員宿舍。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹訓練基地總教練休息室。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹訓練基地總教練休息室。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

