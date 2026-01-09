推手獎》八馬國際再獲運動推手獎 贊助選手以關心他們健康為主

八馬國際長期贊助北市大學。（八馬提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第17屆運動推手獎表揚典禮今天登場，長期贊助台灣體育的八馬國際獲頒贊助類金質獎、長期贊助獎，而從2017年開始，八馬國際就一直在體育推手獎榜單中，累積捐贈金額已超過2億元。其中，在空手道項目上更是出力不少，從訓練器材、學生健檢、弱勢選手生活費，到世界排名積分賽經費，通通包辦，平時還貼心提供營養品，成為選手們最可靠的補給站。

八馬國際近5年來協助台中市豐原區富春國民小學飛盤隊，更是締造台灣飛盤界前所未有的歷史紀錄，成績斐然、令人矚目；另外個簽選手陳毅帆、吳若瑄，在花式滑輪的領域中表現傑出，是台灣難得一見的頂尖好手。

八馬國際董事長王文欽說：「我們已經贊助很多年了，未來還會繼續贊助下去，現在變成企業跟學校、運動員融為一體的。我們公司的宗旨本來就是取之社會、用之社會，所以我們也勉勵選手，未來他們有能力，也要去幫助更多人。」

王文欽提到，八馬國際贊助最大特色不只是給錢或提供地方，「我們重視選手的健康，了解他們需要在哪方面去加強，因為營養是很不容易兼顧的，剛好這方面是我們公司的專長，所以他們除了得到金錢、場地幫助，其實難得的是營養跟健康的兼顧。」

這次一同出席的北市大學空手道選手徐立緯、黃愛倫也相當感謝八馬國際的贊助，「通常大家都覺得贊助是以金錢為主，但是八馬給我們的是以健康為前提，健康為導向，我們選手需要有好的健康才能好好的在場上發揮，很在乎我們的健康。」

八馬國際董事長王文欽（右）和運動部長李洋。（八馬提供）

