經典賽》鄧愷威婉拒打台灣隊！ 「明白這決定勢必會引起不同的聲音...」

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒經典賽3月登場，效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，今天在社群媒體臉書發文，確定婉拒台灣隊徵召，不參加本屆經典賽。

鄧愷威今天透過臉書粉絲團表示，「大家好，我是鄧愷威。這段時間以來，我反覆思考，並與家人及團隊進行多次討論與評估。經過審慎考量後，我最終做出一個艱難的決定，婉謝本屆 WBC 世界棒球經典賽的邀請。」

鄧愷威表示，明白這樣的決定勢必會引起不同的聲音，也可能讓期待我披上台灣隊球衣的球迷感到失望，「這份心情我完全理解。能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變。」

「2024年，我第一次站上大聯盟舞台，這段經歷帶給我許多衝擊與反思，也讓我更清楚看見自己仍有許多需要調整與學習的地方。進入 2025 年後，我在更高強度的競爭環境中嘗試不同角色、累積實戰經驗，也更加確定，現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。」鄧愷威說道。

鄧愷威指出，「因此，在整體狀況與未來規劃的評估下，最終只能做出這樣的決定。接下來，我仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來的挑戰。」

鄧愷威提到，非常感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練以及台灣隊教練團對他的邀請，「我也在做出決定後，第一時間向曾總說明我的想法，感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。」

「最後，謝謝所有一路支持我、關心我、為我熬夜看球的朋友們。你們的期待與目光，我一直都放在心上。我也真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利。每一位站上場的選手，都是在為台灣付出與拚戰，他們都值得被全力支持。」鄧愷威說，自己也會和大家一起台灣隊隊加油。

現年27歲的鄧愷威去年在大聯盟出賽8場有7場先發，交出2勝4敗、防禦率6.37的表現，共投29.2局賞39次三振，丟17次保送、7次觸身球，每局被上壘率為1.55，被打擊率2成54。鄧愷威曾兩度三振道奇日本巨星大谷翔平。

