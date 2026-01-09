高球》潘政琮預計5月重返賽場 盼再戰2028年洛杉磯奧運

潘政琮（左2）。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅美高爾夫好手潘政琮今天出席運動推手獎表揚典禮，感謝長期贊助他的企業，他認為企業贊助對於選手而言是很大鼓舞，尤其在國外打球，知道背後有人支持著自己，也是來自家鄉的力量，「這對於自己一個人在美國打球的而言是很重要的力量。」

潘政琮今天代表富邦集團、長榮航空一同上台領獎，他說：「今天很榮幸可以代表富邦、長榮，跟兩家企業合作超過10年了，是很長久的關係，很謝謝他們這麼長久以來一直在背後支持我，從我轉職業開始，我覺得這對選手來講是很大的鼓舞。」

潘政琮去年5月進行左手腕手術，目前還在復原階段，他預計在今年5月重回賽場，「這次手術算滿大的，原本預估差不多休息6個月左右，但恢復得沒有想像中順利，還是有點疼痛，所以可能會休息到一整年，所以會到今年5月才有可能回去比賽。」小潘不忘再次感謝自己的贊助商，在沒比賽時仍願意繼續幫助、支持他，「他們一樣持續保持關心，做我們最大的後盾，這也是選手最需要的。」

潘政琮提到，其實左手腕傷勢已經困擾他多年，這次決定手術也是希望能夠延續生涯，自己還想要再戰2028年洛杉磯奧運，「去年5月手術前其實我也做好最壞打算，可能有部分機率不會再回到球場，但我的目標是2028年，這也是我願意冒險動刀，希望可以恢復到百分之百，在2028年奧運前把自己準備好。」

