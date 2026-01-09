經典賽》看南韓連3屆一輪遊很失望 前國聯防禦率王柳賢振給投手建議

柳賢振。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰3月的經典賽，今天約近30名選手搭機前往塞班島進行第一階段的集訓，擁有10年大聯盟資歷、2019年拿下國聯防禦率王的韓華鷹38歲左投柳賢振，也加入南韓國家隊集訓名單。柳賢振今天在仁川國際機場受訪表示，「我為能夠再次披上國家隊戰袍感到自豪，相信自己仍具備競爭力。」

韓媒《OSEN》報導，這是柳賢振相隔16年再度重返國家隊，他表示，感覺責任重大，「既然是代表國家隊出賽，我必須以嚴肅、認真的態度去面對，並在球場上展現應有的表現。」

請繼續往下閱讀...

南韓隊過去三屆經典賽都是首輪出局，柳賢振對此表示，「我一直都為國家隊加油，他們沒能取得好成績，我感到失望。現在，身為一名入選國家隊的資深球員，更感受到自己肩上的重大責任。」

柳賢振將擔任這次南韓隊集訓營的投手組組長，他表示，「我並不是自己去爭取這個角色，而是教練建議我來擔任，我也立刻答應。我一直都說，只要自己還有競爭力，就想和其他球員一樣在場上表現，而我現在的狀態能做到這點。我對這一點很滿意，也希望能在國家隊展現自己的競爭力。」

對於南韓隊近年在國際賽戰場表現欠佳，尤其是在投球穩定性。柳賢振對此給出建議，「我想告訴我們的投手群不要給自己製造太多麻煩，雖然我們無法避免被敲全壘打，但我希望不要因為保送和失誤而陷入困境，導致比賽節奏亂掉。」

柳賢振曾代表南韓隊參加過2008年北京奧運、2009年經典賽，以及2006年和2010年的亞運等國際賽事，多次交手過台灣隊。

柳賢振在大聯盟10年生涯，曾在2019年道奇隊時期摘得國聯防禦率王，他於2024年重返韓職韓華鷹。柳賢振去年例行賽先發26場，交出9勝7敗、防禦率3.23的成績，共投139.1局賞122次三振，被打擊率2成67，每局被上壘率（WHIP）為1.21。

柳賢振。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法