自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

推手獎》為體育發聲為體記築路 簡明珠獲運動推手獎金質獎肯定

2026/01/09 17:50

中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第17屆「運動推手獎」頒獎典禮9日在台北表演藝術中心舉行，今年度獲獎名單中，中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎，表彰她從事新聞工作超過40年來，對台灣體育運動報導及媒體環境的長期貢獻。從傳統紙媒到數位平台，簡明珠見證台灣體壇近半世紀變遷，至今仍活躍於採訪第一線。

「我選擇體育，因為它公開、公平進行，只要肯努力堅持下去，就一定會有回饋。」簡明珠回憶當年畢業進入報社，實習各個路線後，決定選擇採訪體育新聞。從手寫稿紙、傳真發稿，到電腦與數位平台，她經歷台灣媒體技術與生態多次轉變，始終不變是對新聞現場的尊重，以及對選手、教練的理解與同理。

簡明珠自1980年進入大華晚報服務，1988年轉戰青年日報。台灣早期體育傳播媒體生態，以男性為主，女性體育記者寥寥可數，且當時國內社會氛圍對女性存在刻板印象，採訪報導工作相當艱難，往往必須付出更多努力才能被看見。而在這樣環境下，簡明珠展現其專業特質持續深耕，加上為人豪爽不拘小節，被台灣體壇尊稱爲「珠姐」，也逐步為同業開出一條路。「很慶幸能夠隨著時代進步而有所成長，喜歡當記者，因為可以和教練與選手接觸，看到他們不為人知的一面，體育記者在重大比賽中不能像一般人沈浸在勝利的喜悅中，要平心靜氣的發稿，完成任務，只能在比賽結束後回味，但能在國旗歌聲中寫稿經驗只有體育記者才知。」

除了個人採訪任務，簡明珠致力於改善體育記者的工作環境，並做出制度性貢獻。早年台灣體育記者因所屬報社路線不同，各自組成聯誼會，缺乏統一的對口單位。2009年，簡明珠與其他資深同業共同奔走，籌劃正式組織，並於2010年創立「中華民國體育運動記者協會」，由她擔綱首任理事長。如今由黃顯祐傳承接棒，體記協會邁入第四屆。

透過正式協會運作，台灣體育媒體開始與國際接軌。這份努力同樣在去年獲得國際肯定，我國體記協會首次獲選2024年亞洲體記年度最佳協會，簡明珠則成為台灣首位在亞洲體育記者年會中，獲頒「亞洲體記傳奇貢獻獎」的新聞工作者。

簡明珠表示，體育記者不只是單純紀錄勝負的行業，而這麼多年來秉持的態度就是把自己當作一塊「海綿」，不斷地吸收採訪經驗成長，從每一位採訪對象中學習進取的精神，「雖然自報社退休了，但希望自己能真的退而不休，仍能當個記者繼續成長下去。」

簡明珠22歲開始為台灣體育媒體服務，2024年從青年日報退休，隨後加入7don去動數位平台，繼續為我國體育運動發展奉獻心力。她很感謝運動推手獎金質獎肯定，再次強調入行初衷，期許媒體同業一起陪伴台灣體育運動成長，「相信體育能讓世界變得更好，相信我們做的是有意義的事。」

中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）

中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）中華民國體育運動記者協會榮譽理事長「珠姐」簡明珠獲頒推展類金質獎。（體記協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中