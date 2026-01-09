自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

推手獎》王政松、邱鳳玉同時獲獎 體制與民間攜手為台灣高爾夫寫下典範

2026/01/09 18:58

高爾夫球協會理事長王政松（右）獲得運動推手獎贊助類銅質獎，9日出席領獎。（記者塗建榮攝）高爾夫球協會理事長王政松（右）獲得運動推手獎贊助類銅質獎，9日出席領獎。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動推手獎表揚典禮今天登場，其中中華民國高爾夫協會理事長王政松與裙襬搖搖基金會負責人邱鳳玉再度雙雙獲獎，肯定兩人多年來分別在高爾夫體制內治理與民間資源整合上的卓越貢獻，為台灣高爾夫運動奠定穩健且具國際能見度的發展基礎。

王政松長期投入高爾夫運動組織治理與制度建構，於中華民國高爾夫協會理事長任內，持續推動選手培育、國家隊建構、教練與裁判制度完 善，以及強化國際交流與移地訓練策略，協助高爾夫運動與國家體育政策方向接軌，讓選手、教練、賽事和產業都能共同成長。

其中，為加速選手與國際高水平賽事接軌，中華高協會在王政松的領導下，自民國 112 年起正式啟動並制度化「美國移地訓練（以賽代訓）」計畫，透過長時間海外實戰與頂級賽事磨練，並銜接美國四大業餘錦標賽之資格賽與正賽，為我國高爾夫選手奠定邁向世界舞台的重要基礎。在此政策推動下，台灣高爾夫選手紛紛受到國外教練高度關注，目前已超過 40 人取得全額獎學金赴美就讀並參與大學賽事，在未來 8-10 年將對台灣高壇產生關鍵性與結構性的影響。

王政松對台灣高壇的貢獻，不僅著眼於競技成績，更著重於制度健全與長期發展，為我國高爾夫建立穩定且可持續的運作架構；期盼透過長期耕耘，培養更多具備世界競爭力的優秀選手，讓台灣高爾夫在國際舞台上持續發光發熱。體育界人士指出，王政松的角色正是運動推手獎所強調的「結構型推動者」，雖不站在鎂光燈前，卻是支撐整體高爾夫運動體系穩定運作的重要力量。

同獲殊榮的邱鳳玉，多年來透過裙襬搖搖基金會，長期且有系統地投入大量資源於青少年與女子高爾夫選手的培訓體系。從基礎技術養 成、體能訓練，到競賽心理素質與實戰經驗的累積，逐步打造出一個穩定且具前瞻性的選手養成環境；同時，她亦成功整合民間資源，引進國際級賽事與品牌能量，不僅拓展選手的國際視野，更大幅提升臺灣女子高爾夫在國際舞台上的能見度與競爭力。

在其長期耕耘下，現役知名女子高爾夫職業及業餘選手中，約有七成曾直接或間接受惠於裙襬搖搖基金會的培育與支持。包括徐薇淩、錢珮 芸、安禾佑、吳佳晏、侯羽桑、侯羽薔、黃亭瑄、盧昕妤、許淮茜、林子涵、廖信淳、吳純葳等多位選手，並陸續於 LPGA、TLPGA 及世界業餘女子錦標賽中嶄露頭角，成為支撐臺灣女子高爾夫發展的重要中堅力量。

邱鳳玉以企業經營思維結合深厚的公益精神，投入運動推廣與人才培育，不僅有效補足體制資源的不足，更成功將高爾夫運動轉化為兼具競技、文化與公益價值的永續平台。其長期而深遠的影響，已為臺灣女子高爾夫奠定穩固根基，也讓臺灣在國際女子高爾夫舞台上占有一席之地，實至名歸成為運動推手獎所高度肯定的「影響力型推動者」典範。

裙襬搖搖高爾夫基金會董事長邱鳳玉（右）獲得運動推手獎贊助類銅質獎殊榮9日出席領獎。（記者塗建榮攝）裙襬搖搖高爾夫基金會董事長邱鳳玉（右）獲得運動推手獎贊助類銅質獎殊榮9日出席領獎。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中