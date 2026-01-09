連三年獲「運動推手獎」贊助類《金質獎》 長榮航空：讓更多台灣選手稱霸國際

長榮航空長期支持體育賽事及運動好手，潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）感謝長榮航空的支持與陪伴，讓他們可以安心舒適的征戰世界。（長榮航空提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕運動部升格，原教育部主辦的體育推手獎更名為「運動推手獎」，今天（9日）在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，長榮航空連續三年蟬聯「運動推手獎」贊助類《金質獎》，同時也連續兩年拿下贊助類《長期贊助獎》。

運動部長李洋親自頒獎，長榮航空陳耀銘發言人代表領獎，同時長榮航空贊助的三位奧運選手潘政琮、方莞靈、高承睿也到場上台見證。陳耀銘表示，長榮航空非常榮幸同時蟬連運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》及贊助類《長期贊助獎》，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證。

陳耀銘表示，希望透過我們的支持讓台灣選手及體育活動與國際接軌，除讓更多台灣優秀選手可以稱霸國際舞台，也讓台灣能有更多舉辦大型國際賽事的底氣。

「奧運銅牌」高球選手潘政琮表示，長榮航空是台灣世界級運動員的推手，對他來說更是旅美二十幾年空中的家，「讓我與太太在不確定的運動生涯當中得到支持感覺到安穩，衷心感謝長榮航空的長期支持」。

曾兩度代表參加奧運的「舉重精靈」方莞靈也說：「謝謝長榮航空一路相伴，讓我無後顧之憂地飛向世界，擁有更多的力量舉起屬於自己的夢想。」；在巴黎奧運桌球戰場一鳴驚人的「柚子同學」高承睿也說：「感謝長榮航空的支持與陪伴，讓我在飛機上能好好休息，在高速對決的賽場上能全力以赴，專注每一次的關鍵回擊。」

除了到場選手外，長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔。

長榮航空除了贊助體育好手及支持國內賽事外，每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空馬拉松」，聚集超過2萬4000名海、內外跑者，並自2022年起舉行「馬拉松幼苗計畫」、「校園深耕巡迴」等活動，推動以來已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖及花蓮等地，累計參與學童人數破千人。

長榮航空榮獲第17屆運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》與贊助類《長期贊助獎》，由陳耀銘發言人（右）代表領獎，並由運動部長李洋（左）頒獎，表揚長榮航空多年來支持台灣體壇發展，贊助各大賽事及台灣好手，讓世界看見台灣。（長榮航空提供）

長榮航空再度蟬聯運動部「運動推手獎」，同時榮獲贊助類《金質獎》和《長期贊助獎》雙料肯定，是唯一獲獎的國籍航空公司。贊助選手潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）親自出席與長榮航空陳耀銘發言人（右二）、運動部長李洋（中）共同見證榮耀。（長榮航空提供）



