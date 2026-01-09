自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

連三年獲「運動推手獎」贊助類《金質獎》 長榮航空：讓更多台灣選手稱霸國際

2026/01/09 19:09

長榮航空長期支持體育賽事及運動好手，潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）感謝長榮航空的支持與陪伴，讓他們可以安心舒適的征戰世界。（長榮航空提供）長榮航空長期支持體育賽事及運動好手，潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）感謝長榮航空的支持與陪伴，讓他們可以安心舒適的征戰世界。（長榮航空提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕運動部升格，原教育部主辦的體育推手獎更名為「運動推手獎」，今天（9日）在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，長榮航空連續三年蟬聯「運動推手獎」贊助類《金質獎》，同時也連續兩年拿下贊助類《長期贊助獎》。

運動部長李洋親自頒獎，長榮航空陳耀銘發言人代表領獎，同時長榮航空贊助的三位奧運選手潘政琮、方莞靈、高承睿也到場上台見證。陳耀銘表示，長榮航空非常榮幸同時蟬連運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》及贊助類《長期贊助獎》，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證。

陳耀銘表示，希望透過我們的支持讓台灣選手及體育活動與國際接軌，除讓更多台灣優秀選手可以稱霸國際舞台，也讓台灣能有更多舉辦大型國際賽事的底氣。

「奧運銅牌」高球選手潘政琮表示，長榮航空是台灣世界級運動員的推手，對他來說更是旅美二十幾年空中的家，「讓我與太太在不確定的運動生涯當中得到支持感覺到安穩，衷心感謝長榮航空的長期支持」。

曾兩度代表參加奧運的「舉重精靈」方莞靈也說：「謝謝長榮航空一路相伴，讓我無後顧之憂地飛向世界，擁有更多的力量舉起屬於自己的夢想。」；在巴黎奧運桌球戰場一鳴驚人的「柚子同學」高承睿也說：「感謝長榮航空的支持與陪伴，讓我在飛機上能好好休息，在高速對決的賽場上能全力以赴，專注每一次的關鍵回擊。」

除了到場選手外，長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔。

長榮航空除了贊助體育好手及支持國內賽事外，每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空馬拉松」，聚集超過2萬4000名海、內外跑者，並自2022年起舉行「馬拉松幼苗計畫」、「校園深耕巡迴」等活動，推動以來已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖及花蓮等地，累計參與學童人數破千人。

長榮航空榮獲第17屆運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》與贊助類《長期贊助獎》，由陳耀銘發言人（右）代表領獎，並由運動部長李洋（左）頒獎，表揚長榮航空多年來支持台灣體壇發展，贊助各大賽事及台灣好手，讓世界看見台灣。（長榮航空提供）長榮航空榮獲第17屆運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》與贊助類《長期贊助獎》，由陳耀銘發言人（右）代表領獎，並由運動部長李洋（左）頒獎，表揚長榮航空多年來支持台灣體壇發展，贊助各大賽事及台灣好手，讓世界看見台灣。（長榮航空提供）

長榮航空再度蟬聯運動部「運動推手獎」，同時榮獲贊助類《金質獎》和《長期贊助獎》雙料肯定，是唯一獲獎的國籍航空公司。贊助選手潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）親自出席與長榮航空陳耀銘發言人（右二）、運動部長李洋（中）共同見證榮耀。（長榮航空提供）長榮航空再度蟬聯運動部「運動推手獎」，同時榮獲贊助類《金質獎》和《長期贊助獎》雙料肯定，是唯一獲獎的國籍航空公司。贊助選手潘政琮（左二）、方莞靈（左一）、高承睿（右一）親自出席與長榮航空陳耀銘發言人（右二）、運動部長李洋（中）共同見證榮耀。（長榮航空提供）

長榮航空發言人陳耀銘（右二）與贊助選手「奧運銅牌」潘政琮（左二）、「舉重精靈」方莞靈（右一）及「柚子同學」高承睿（左一）共同開心慶賀長榮航空再度榮獲「運動推手獎」。（長榮航空提供）長榮航空發言人陳耀銘（右二）與贊助選手「奧運銅牌」潘政琮（左二）、「舉重精靈」方莞靈（右一）及「柚子同學」高承睿（左一）共同開心慶賀長榮航空再度榮獲「運動推手獎」。（長榮航空提供）

長榮航空發言人陳耀銘（右二）與贊助選手「奧運銅牌」潘政琮（左二）、「舉重精靈」方莞靈（右一）及「柚子同學」高承睿（左一）共同開心慶賀長榮航空再度榮獲「運動推手獎」。（長榮航空提供）長榮航空發言人陳耀銘（右二）與贊助選手「奧運銅牌」潘政琮（左二）、「舉重精靈」方莞靈（右一）及「柚子同學」高承睿（左一）共同開心慶賀長榮航空再度榮獲「運動推手獎」。（長榮航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中