運動部發文確認自由潛水納入今年全民運動會 魏筠：皇天不負苦心人

2026/01/09 19:22

針對自由潛水是否納入115年全民運動會競賽項目而舉辦的協調會。（擷取自魏筠臉書）針對自由潛水是否納入115年全民運動會競賽項目而舉辦的協調會。（擷取自魏筠臉書）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市議員魏筠今天指出「運動部已正式發文確認：自由潛水正式納入115年全民運動會」，她說，我國的自由潛水選手在國外賽事常常有好成績，國內卻無相關賽事，去年12月間，民進黨籍立委沈發惠、蘇巧慧、張雅琳等民代積極協調，成功協助「自由潛水」納入今年全民運動會競賽項目。

魏筠說，國內自由潛水選手在國外賽事有許多好成績，例如選手詹凱翔曾在泳池賽，一口氣游了4分鐘224公尺；自由潛水選手們反應「國內苦無相關賽事舞台讓運動員表現，今年全民運動會恐也無法列入自由潛水」後，經協調而開啟運動部、民代與選手們的會議，她也持續與桃園市政府溝通。

「多方奔走下，終於皇天不負苦心人！」魏筠說，運動部已正式發文確認自由潛水將納入今年全民運動會的競賽項目，未來她會持續在議會監督並爭取桃園水域運動空間的優化，讓選手們有更好的練習環境；「2026全民運動會在桃園」，屆時希望民眾都能進場觀賽，給選手們最有力的支持。

魏筠秀出公文指出「運動部已正式發文確認：自由潛水正式納入115年全民運動會」。（擷取自魏筠臉書）魏筠秀出公文指出「運動部已正式發文確認：自由潛水正式納入115年全民運動會」。（擷取自魏筠臉書）

