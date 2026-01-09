自由電子報
體育 即時新聞

推手獎》中國信託囊括6獎項連15年獲肯定 兄弟球星詹子賢現身力挺

2026/01/09 19:53

中國信託商業銀行獲得運動推手獎贊助類金質獎，中信金控董事會祕書長高人傑（右）9日出席代表領獎，與運動部長李洋（中）、中信兄弟詹子賢（左）台上合影留念。（記者塗建榮攝）中國信託商業銀行獲得運動推手獎贊助類金質獎，中信金控董事會祕書長高人傑（右）9日出席代表領獎，與運動部長李洋（中）、中信兄弟詹子賢（左）台上合影留念。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託金融控股公司長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司昨皆獲運動部主辦「運動推手獎」之「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類銅質獎」等6大獎項。

中信金控董事會秘書長高人傑表示，中國信託自1978年起舉辦「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，開啟集團推展體育先河，迄今將近半個世紀，近十餘年藉由贊助職業隊伍及選手、自辦或支持國際賽事，讓臺灣透過體育走向世界，同時亦結合運動、慈善關懷及反毒教育，期待創造獨有公益價值，發揮影響力。

中國信託長期推動五級棒球運動，自2014年起啟動「愛接棒計畫」，以課業與球技並重為宗旨，提供課後輔導、營養餐食、球具設備更新等實質協助，扶助偏鄉少棒及青少棒球隊，12年來幫助近8000人次，培育出42位台灣隊國手及19位中華職棒大聯盟選手；由中國信託銀行冠名贊助的「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，參賽隊伍數亦從首屆51隊成長至每年逾200隊，為台灣最大規模青棒賽事，享有「台灣甲子園」美譽，迄今逾400位台灣或旅外職棒球員曾踏上中信盃黑豹旗紅土。

台灣人壽連續9年贊助台中市城市棒球隊—台中台壽霸龍成棒隊，挹注資源提升球團戰力，厚實成棒競爭力；中國信託更不遺餘力支持國際棒球賽事，2026年力挺台灣隊挑戰「世界棒球經典賽」，屆時將於中國信託金融園區舉辦直播派對，邀請球迷為台灣隊應援。

不僅全面推動台灣棒球發展，中國信託體育公益同步聚焦籃球、高爾夫、電競。中信飛牡蠣職業電競戰隊勇奪2025年英雄聯盟太平洋職業聯賽年度總冠軍，並於英雄聯盟世界大賽躋身8強，創下台灣電競戰隊十年來最佳成績。

中國信託長期贊助支持的高爾夫選手亦屢傳捷報，目前台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA好手俞俊安，為台灣第3位取得PGA TOUR冠軍的選手；2025年「中國信託女子高爾夫之星」王馨迎於LPGA新人年即在「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；吳佳晏亦於「大王製紙女子公開賽」拿下JLPGA正巡賽首座冠軍，表現傑出。

台灣人壽2012年首創「祖孫三代健走」，長期推動全齡健康自主管理，串聯各界關鍵夥伴倡議健康促進，14年來逾1100萬人次參與，健走里程累計約44萬公里，相當於繞台灣396圈，更結合防詐、反毒及永續夥伴，讓健走活動成為「金融X健康」永續行動平台，具體實現健康永續生態圈。

