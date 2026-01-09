日職》西武巨蛋夏熱冬冷 林安可沒在怕：應該適應得很快！

林安可加盟埼玉西武獅。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林安可加盟西武獅後將與奈文（Tyler Nevin）、卡納里奧（Alexander Canario）競爭洋砲名額，由於奈文確定以一壘為主，左打的林安可將與右打的卡納里奧競爭外野，林安可表示，有隊內競爭是好事，目標當然是開季一軍，「我的工作就是表現好，讓球團信任。」

林安可去年出賽90場，打擊率0.318僅次於吳念庭，全壘打23發排聯盟第3，他卻覺得還不夠好，也清楚在日職要與其他洋砲競爭，「打棒球這個運動，沒有所謂的最好，目標就是開季一軍，甚至希望能穩定在一軍，每支球隊都一定會有補強，在職場上要生存，就是要把自己變得更強、更穩定。」

請繼續往下閱讀...

日職軟銀鷹於去年12月26日為味全龍徐若熙舉行加盟記者會，徐若熙提到最想在日職對決的選手是林安可，他表示，其實也想要在日職對到古林睿煬、徐若熙與學長宋家豪這些台灣選手，因為這是很特別的經驗，他應該會很享受對決，「前提是我們都要健康，努力地在一軍，一軍見！」

西武主場於加蓋屋頂後雖被稱為西武巨蛋，由於室內並未裝設空調是半開放式空間，經常出現夏熱冬冷被球迷戲稱「看球像在洗三溫暖」，林安可卻笑說：「我沒在怕的，早就很習慣在炎熱的天氣下打球，我從1個很熱的球隊，去到1個更熱的球隊，應該適應得很快。」

林安可加盟埼玉西武獅。（記者陳志曲攝）

林安可加盟埼玉西武獅。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法