推手獎》台灣大哥大連9年獲獎 董事長蔡明忠：陪選手登世界舞台

2026/01/09 20:07

台灣大哥大獲得運動推手獎贊助類金質獎，富邦勇士蔡文誠（左一）、富邦悍將范國宸（左二）、女子拳擊好手林郁婷（右五）、陳念琴（右四）、黃筱雯（右三）等人9日出席與運動部長李洋台上合影。（記者塗建榮攝）台灣大哥大獲得運動推手獎贊助類金質獎，富邦勇士蔡文誠（左一）、富邦悍將范國宸（左二）、女子拳擊好手林郁婷（右五）、陳念琴（右四）、黃筱雯（右三）等人9日出席與運動部長李洋台上合影。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣大哥大自2003年投入體育發展，累計投入資源逾12.5億元，連續9年獲運動部「運動推手獎」肯定；今再奪最高榮譽「金質獎」及「長期贊助獎」雙項殊榮。台灣大成立「台灣大哥大運動家族」，橫跨10大運動項目、支持25位選手，從訓練到參賽、從選手培育到賽事支持，建立可延續的支持體系，陪伴選手征戰奧運、亞運及國際巡迴賽等世界舞台，獲得評審肯定。

今天表揚典禮由台灣大資訊長蔡祈岩代表出席領獎，運動家族選手黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻以及台灣大長期支持的富邦悍將代表球員范國宸、台北富邦勇士代表球員蔡文誠，共10位選手到場應援，一同見證榮耀時刻。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，體育能提升全民運動風氣，帶動健康生活，促進身心健康；體育賽事更是展現國家與社會韌性的舞台，讓世界看見台灣的拚勁與運動家風範。台灣大長期支持運動，不只是提供資源，更做扎實後盾，讓選手能穩定備戰、放心出賽、獲得最好的成績，達成激勵國人的效果；我們願拋磚引玉，期待更多企業與社會各界一起挺運動、壯大體育能量，陪選手迎戰2026名古屋亞運與米蘭冬奧，讓台灣的競爭力在世界舞台留下清楚旗幟。

表揚典禮現場，黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻等「台灣大哥大運動家族」選手到場應援，橫跨拳擊、體操、高爾夫與霹靂舞等不同項目同框力挺；富邦悍將代表球員范國宸、台北富邦勇士代表球員蔡文誠亦到場響應，展現企業支持選手、球隊與賽事同一體系、共同前進的運動能量。多位選手在台下互相加油、擊掌合影，將各自賽場上的拚戰，凝聚成運動家族的共同榮耀，也讓外界看見台灣企業與選手攜手前進國際舞台的向心力。

「台灣大哥大運動家族」選手共25位，橫跨10大運動項目，橫跨網球、高爾夫、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、滑冰與亞帕拉地板滾球，其中13位選手勇闖2024巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得1金3銅的佳績，展現台灣競技實力。台灣大將持續整合資源與訓練支持，陪伴運動家族以更穩定的節奏，迎戰2026名古屋亞運。

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事。在大型賽事方面，連續9年與台灣女子職業高爾夫協會共同主辦「台灣大女子公開賽」，並連續11年贊助「台北馬拉松」，以行動號召全民參與運動；董事長蔡明忠與總經理林之晨亦多次親自參與馬拉松，將運動融入企業文化。在球隊支持方面，台灣大連續11年贊助台北富邦勇士、連續8年贊助富邦悍將，並透過主題日與互動活動深化球迷參與，推廣全民運動風氣。

